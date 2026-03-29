Biografie, które zostają z nami na długo. 10 filmów, które trzeba zobaczyć

Erin Brockovich (2000)

To biografia Erin Brockovich - samotnej matki, która bez prawniczego wykształcenia doprowadza do ujawnienia ogromnego skandalu ekologicznego. Dzięki swojej determinacji staje do walki z potężną korporacją. W roli głównej błyszczy Julia Roberts, nagrodzona Oscarem.

Jestem najlepsza. Ja, Tonya (2017)

Przewrotna i momentami czarna komedia o życiu kontrowersyjnej łyżwiarki figurowej Tonyi Harding. Film pokazuje jej drogę na szczyt oraz skandal, który na zawsze zniszczył jej karierę. Produkcja zdobyła uznanie widzów dzięki dynamicznej narracji i świetnej roli Margot Robbie.

Oppenheimer (2023)

"Oppenheimer" jest kolejnym genialnym filmem mistrza kina - Christophera Nolana. To epicka opowieść o twórcy bomby atomowej, Juliusie Robercie Oppenheimerze. Oscarowa produkcja pokazuje moralne dylematy związane z konsekwencjami wielkiego odkrycia. Wielu widzów doceniło ją za montaż i oczywiście świetną rolę Cilliana Murphy.

Nyad (2023)

Film przedstawia historię Diana Nyad, amerykańskiej pływaczki, która kilkukrotnie podjęła próbę przepłynięcia o własnych siłach dystansu pomiędzy Kubą a Florydą. To inspirująca biografia o wytrwałości i przekraczaniu własnych ograniczeń, która poruszyła widzów na całym świecie.

Lista Schindlera (1993)

Poruszająca opowieść o Oskarze Schindlerze, niemieckim przedsiębiorcy, który podczas II wojny światowej uratował ponad tysiąc Żydów. Film Stevena Spielberga, kręcony głównie w Krakowie, zdobył aż 7 Oscarów i do dziś uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł w historii kina.

Jak zostać królem? (2010)

Film przedstawia historię króla George VI, który musi przezwyciężyć jąkanie, by sprostać roli przywódcy w trudnych czasach wojny. Produkcja zdobyła Oscara za najlepszy film, a widzowie pokochali ją za emocjonalną głębię i znakomite aktorstwo. Na ekranie oglądamy topowych aktorów Hollywood - Colina Firtha, Geoffrey'a Rusha i Helenę Bonham Carter.

Pianista (2002)

Wstrząsająca historia Władysława Szpilmana, która również zapisała się w historii kina. Oscarowy film w reżyserii Romana Polańskiego pokazuje, jak kompozytor i pianista próbuje przetrwać w zniszczonej przez wojnę Warszawie.

Piękny umysł (2001)

Film Rona Howarda z 2001 roku powstał częściowo w oparciu o biografię profesora Josha Nasha, który był genialnym matematykiem i noblistą w dziedzinie ekonomii. Produkcja ukazuje nie tylko jego imponujące osiągnięcia, ale również jego zmagania z chorobą psychiczną.

Rocketman (2019)

Jedna z najlepszych biografii muzycznych ostatnich lat. Taron Egerton wciela się w światową ikonę, Johna Eltona, od momentu trudnego dzieciństwa po zdobycie międzynarodowego rozgłosu. Świetny scenariusz, imponujące kreacje i przebojowe piosenki porwały widzów na całym świecie.

Maria Callas (2025)

Film przybliża życie legendarnej śpiewaczki operowej Marii Callas, ukazując zarówno jej spektakularną karierę, jak i burzliwe życie prywatne. To portret artystki rozdartej między sceną a osobistymi dramatami. W wybitną grecką śpiewaczkę wcieliła się uatlentowana Angelina Jolie.

