Film "Zanim się pojawiłeś", oparty na bestsellerowej powieści Jojo Moyes, poruszył miliony widzów na całym świecie i do dziś uchodzi za wyjątkowo emocjonalną opowieść o miłości i trudnych wyborach. Już dziś widzowie będą mieli okazję znów zobaczyć go na szklanym ekranie.

"Zanim się pojawiłeś": przepiękna historia miłosna

Główną bohaterką jest Lou Clark (Emilia Clarke) - pogodna, nieco ekscentryczna dziewczyna z małego angielskiego miasteczka, która podejmuje się pracy jako opiekunka sparaliżowanego Willa Traynora (Sam Claflin).

Will był kiedyś aktywnym, odnoszącym sukcesy mężczyzną, jednak po tragicznym wypadku jego życie całkowicie się zmieniło. Zamknięty w sobie i cyniczny, stracił sens życia. Rodzina ma nadzieję, że obecność Lou coś w nim odmieni.

Z czasem między bohaterami rodzi się wyjątkowa więź. Ich relacja nie jest jednak typową historią miłosną - staje się raczej opowieścią o granicach poświęcenia, wolności wyboru i tym, czym naprawdę jest szczęście.

Film wyreżyserowała Thea Sharrock, był to jej debiut pełnometrażowy. Autorka książki, Jojo Moyes, współtworzyła scenariusz. "Zanim się pojawiłeś" to jeden z tych tytułów, które potrafią naprawdę poruszyć i zostać z widzem na dłużej.

"Zanim się pojawiłeś" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Zanim się pojawiłeś" zostanie dzisiaj, 29 marca, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:35.