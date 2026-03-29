"Kiedy gasną światła": Niespodziewany hit

Kiedy Rebecca (Teresa Palmer) opuściła rodzinny dom, myślała, że wraz z nim pozostawiła za sobą lęki z dzieciństwa. Dorastając, nigdy nie miała całkowitej pewności, co było prawdziwe, a co nie, zwłaszcza kiedy gasły światła. Teraz jej młodszy brat, Martin (Gabriel Bateman), jest świadkiem tych samych niewyjaśnionych i przerażających sytuacji, które kiedyś wystawiały na próbę jej zdrowie psychiczne i zagrażały bezpieczeństwu. Przerażająca istota w tajemniczy sposób związana z matką rodzeństwa, Sophie (Maria Bello), ponownie pojawiła się w ich życiu. Tym razem jednak, w miarę jak Rebecca zbliża się do odkrycia prawdy, nie ma wątpliwości, że ich życiu zagraża niebezpieczeństwo... zwłaszcza kiedy gasną światła.

"Wszyscy panicznie boimy się ciemności. Jako dzieci żyliśmy w przekonaniu, że coś ukrywa się w szafie albo pod łóżkiem. To poczucie zostaje z nami na zawsze. Nie ma na to rady. Film opiera się na tym prostym założeniu, co sprawia, że jest tak wyjątkowy" - mówił James Wan, producent filmu "Kiedy gasną światła". "Chyba od zawsze ludzie bali się ciemności. Nawet ja czuję ten lęk w kościach" - uzupełniał reżyser David F. Sandberg.

"Kiedy gasną światła" był pełnometrażowym debiutem tego ostatniego. Wcześniej napisał scenariusze do wielu wyreżyserowanych przez siebie filmów krótkometrażowych o wywołujących gęsią skórkę tytułach "Closet Space" czy "Attic Panic". Przysporzyły mu one rzeszę internetowych wielbicieli. Film "Kiedy gasną światła" był rozwinięciem jego krótkiego metrażu o tym samym tytule.

Horror z 2013 roku okazał się niespodziewanym hitem. Przy budżecie wynoszącym zaledwie 5 milionów dolarów, przyniósł zyski wynoszące ponad 150 milionów.

"Kiedy gasną światła": Powstaje sequel

Po dziesięciu latach zapadła wreszcie decyzja o realizacji jego sequela.W wytwórni New Line Cinema trwają właśnie nad nim prace.

Na razie nie wiadomo, czy na reżyserski stołek powróci Sandberg, który w międzyczasie nakręcił filmy "Annabelle: Narodziny zła" oraz dylogię "Shazam!". Pewne jest natomiast, że do scenariusza sequela został zatrudniony Connor McIntyre, który pracuje również przy najnowszym dziele Bena Afflecka zatytułowanym "Animals".