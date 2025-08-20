Pierwszy raz mówi o rodzinnej tragedii. Odejście męża było dla niej ciosem

Aubrey Plaza i Jeff Baena byli małżeństwem od 2021 roku do śmierci scenarzysty na początku 2025 roku. Okazuje się, że para rozwiodła się we wrześniu ubiegłego roku po tym, jak Aubrey wyprowadziła się do Nowego Jorku.

Amerykański filmowiec zmagał się z problemami psychicznymi. Mimo udzielonej mu pomocy, targnął się na swoje życie. Miał 47 lat. Został znaleziony przez osobę, która wyprowadzała jego psa. Po śmierci Baeny, Aubrey Plaza wydała krótkie oświadczenie, w którym nazwała to wydarzenie "niewyobrażalną tragedią" i podziękowała za okazane wsparcie.

Reklama

Aubrey Plaza pierwszy raz opowiada o byłym mężu w wywiadzie

Aubrey Plaza była gościem podcastu Amy Poehler, w którym pierwszy raz od śmierci Jeffa poruszyła ten temat.

"Myślę, że wszystko w porządku. Ale wiesz, to jak codzienna walka" - powiedziała Plaza.

Wyznała, że czuje się szczęśliwa, że może nagrać podcast i jest wdzięczna za to, że żyje. "W tej właśnie chwili cieszę się, że jestem z wami" - powiedziała Plaza. "Czuję, że jestem tu i funkcjonuję. Jestem naprawdę wdzięczna za to, że mogę poruszać się po świecie".

41-latka porównała nawet swoją żałobę do historii przedstawionej w filmie "Wąwóz", który swoją premierę miał w 2025 roku. Fabuła opierała się na dwóch wyszkolonych agentach, których dzieli przepaść, a mimo to rodzi się między nimi uczucie.

"W filmie po jednej stronie jest klif, po drugiej klif, a pośrodku wąwóz, pełen potworów, które próbują ich dopaść. Przysięgam, że kiedy to oglądałam, pomyślałam sobie: 'To tak wygląda mój żal'. Albo jak mógłby wyglądać żal, gdzie cały czas jest ogromny ocean okropności, który jest tuż obok, i widzę go. I czasami po prostu chcę się w nim zanurzyć i po prostu w nim być. A czasami po prostu na niego patrzę. A czasami próbuję od niego uciec, ale on zawsze tam jest. Po prostu zawsze tam jest, a te potwory próbują mnie dopaść".

Kim był Jeff Baena?

Jeff Baena urodził się 29 czerwca 1977 roku. Ukończył szkołę filmową na Uniwersytecie w Nowym Jorku, a później przeniósł się do Hollywood. Na początku kariery pracował dla takich hollywoodzkich osobistości jak Robert Zemeckis oraz David O. Russell. Napisał m.in. scenariusz komediodramatu "Jak być sobą" (2004), w którym główne role zagrali Dustin Hoffman, Mark Wahlberg oraz Isabelle Huppert.

Jeff Baena był cenionym twórcą niezależnego kina. Jego reżyserski debiut, "Drugie życie Beth" (2014), w którym Plaza zagrała główną rolę, zapoczątkował ich owocną współpracę. Para spotykała się od 2011 roku i pracowała razem nad wieloma projektami, w tym nad filmami "Joshy" (2016), "Godzinki" (2017) oraz serialem "Cinema Toast" (2021). Ostatnią produkcją Baeny była czarna komedia "Zawrót głowy" (2022), w której również wystąpiła Plaza.

Zobacz też: Wsiadają do Kinobusu i ruszają w Polskę. "Najbardziej lubimy kina zapomniane"