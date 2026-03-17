Gwiazdor kina i słynny sportowiec są rodziną? Nazywają się tak samo!

Michael B. Jordan: Debiutancki Oscar

W nocy z niedzieli na poniedziałek Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy z rąk zeszłorocznego laureata Adriena Brody'ego odebrał Michael B. Jordan. Nagrodzono go za podwójną rolę w "Grzesznikach" w reżyserii Ryana Cooglera.

W swojej kategorii pokonał takich aktorów jak: Timothée Chalamet ("Wielki Marty"), Leonardo DiCaprio ("Jedna bitwa po drugiej"), Ethan Hawke ("Blue Moon") i Wagner Moura ("Tajny agent").

Aktor krewnym słynnego koszykarza?

Ogromny sukces sprawił, że nazwisko artysty znalazło się na ustach całego świata. Przy okazji odżyła dyskusja czy Michael B. Jordan jest spokrewniony z legendarnym koszykarzem Michaelem Jordanem, sześciokrotnym mistrzem NBA.

Wbrew niektórym plotkom, panowie nie są rodziną. Aktor jest synem Donny Davis i Michaela A. Jordana, po którym otrzymał imię. W związku z tym, że często mylono go z gwiazdą sportu, zdecydował się na używanie inicjału drugiego imienia. "B" jest skrótem od Bakari, co w języku suahili oznacza "szlachetna obietnica".

Jordan zapowiedział, że jeśli będzie miał syna, nie zamierza kontynuować rodzinnej tradycji i nazywać go Michael C. Jordan.

"Zamierzam przerwać ten krąg. To za dużo. Presja, by dorównać imieniu mojego ojca, była ogromna i nie chcę tego nakładać na swoje dziecko" - przyznał gwiazdor i dodał, że chce aby jego dzieci "miały własną tożsamość i szły własną drogą".

Z pewnością wpływ na taką decyzję artysty miało to, że w czasie swojej młodości kłopotliwe imię i nazwisko ściągały na niego nieprzyjemności. Zwłaszcza w szkole średniej, gdy sam próbował zrobić karierę sportową.

"Byłem wyśmiewany tak bardzo, że w pewnym momencie prawie zmieniłem nazwisko" - powiedział w rozmowie dla CBS Sunday Morning.

"Ojciec nie zdawał sobie sprawy, co mnie czeka przez pierwsze 26 lat życia, kiedy nadał mi to imię" - zdradził z kolei w show Jimmy'ego Kimmela.

Dodał jednak, że w końcu odnalazł w sobie siłę, by wziąć sprawy w swoje ręce. "Chciałem być dobry w czymś... Po prostu czuć, że mam własną tożsamość. To część alchemii, która uczyniła mnie tym, kim jestem dzisiaj".

Michael B. Jordan: kariera

Michael B. Jordan urodził się 9 lutego 1987 roku w Santa Ana. W dzieciństwie zdarzało mu się pracować w roli modela dla kilku znanych marek, w tym Modell's Sporting Goods. Karierę aktorską rozpoczął w 1999 roku; pojawił się w rolach epizodycznych w serialach "Cosby" czy "Rodzina Soprano". Pierwszą kluczową rolę zagrał w sportowej produkcji "Hardball" z Keanu Reevesem. W 2002 roku zyskał jeszcze większą popularność, wcielając się w postać Wallace'a w pierwszym sezonie serialu "Prawo ulicy".

W 2013 roku Jordan zagrał rolę Oscara Granta, ofiary strzelaniny, w filmie biograficznym "Stacja Fruitvale". Wtedy po raz pierwszy nawiązał owocną współpracę z reżyserem Ryanem Cooglerem, która trwa do dziś. Jego występ spotkał się z uznaniem krytyków, dziennikarz The Hollywood Reporter stwierdził, że Jordan przypomina mu "młodego Denzela Washingtona", a magazyny "People" i "Variety" podkreślały, że to aktor, którego warto obserwować.

W 2015 roku Jordan wystąpił w dwóch głośnych filmach - "Fantastycznej Czwórce" i "Creed: Narodziny legendy". Choć pierwszy tytuł okazał się finansową klapą i był ostro krytykowany przez widzów, spin-off serii "Rocky" osiągnął sukces. Była to kolejna udana współpraca z Cooglerem, która przyniosła aktorowi powszechne uznanie.

Po występie w filmie "Creed: Narodziny legendy" kariera Jordana nabrała tempa i jest on obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd filmowych. Mogliśmy oglądać go także w takich tytułach jak "451° Fahrenheita", "Czarna Pantera", "Tylko sprawiedliwość", "Kosmiczny mecz: Nowa era" czy "Bez skrupułów Toma Clancy'ego". W 2020 roku został uznany najseksowniejszym żyjącym mężczyzną przez magazyn "People". Trzy lata później po raz pierwszy stanął za kamerą, reżyserując produkcję "Creed III". Niedługo później dołączył do grona artystów uhonorowanych gwiazdą w kultowej Hollywoodzkiej Alei Sławy.

"Czymś doprawdy wspaniałym był obserwowanie, jak rozkwita. Miał wielkie marzenia, które z czasem stały się też moimi marzeniami. Od dorastania w Newark w New Jersey, aż po posiadanie tablicy z własnym imieniem na tym wyjątkowym chodniku - bracie, przebyłeś niezwykłą drogę" - powiedział podczas wydarzenia dumny z przyjaciela Coogler.

Jordan nie skupia się jednak wyłącznie na rozwoju kariery filmowej. Wykorzystując swoją popularność, aktor aktywnie wspiera afroamerykańską społeczność i jej walkę o sprawiedliwość społeczną.