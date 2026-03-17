Najbardziej oczekiwany film 2026 roku. Już pierwszy zwiastun wgniata w fotel

"Diuna: Część trzecia". Co wiemy o filmie?

Pierwotnie trzeci film z cyklu na podstawie książek Franka Herberta funkcjonował jako "Diuna: Mesjasz". Jednak ostatecznie widowisko wejdzie do kin pod tytułem "Diuna: Część trzecia".

Swoje role z poprzednich części "Diuny" powtórzyli: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, Jason Momoa, Javier Bardem i Charlotte Rampling.

Dołączyły do nich kolejne gwiazdy: Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson oraz Isaach de Bankolé.

Ponadto Nakoa-Wolf Momoa i Ida Brooke zagrają dzieci Paula Atrydy i Chani - Leto II i Ghanimę.

Podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch części za muzykę odpowiada Hans Zimmer. Z kolei Grega Freisera, nagrodzonego Oscarem operatora "Diuny" i "Diuny: Części drugiej", zastąpił Linus Sandgren, laureat nagrody Akademii za "La La Land".