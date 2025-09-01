Zrób film w dwie doby! Trwają zgłoszenia do 48 Hour Film Project

48 Hour Film Project: zrób film w dwie doby

W tym roku już po raz 14. odbędzie się warszawska odsłona międzynarodowego konkursu 48 Hour Film Project. Jak stworzyć film pod presją czasu? Liczą się pomysł i zgrana ekipa. Zapisy do udziału w konkursie trwają do 19 września. Już 5 grup filmowych z Polski wygrało międzynarodowe finały i pokazały swój film na Short Corner podczas Festiwalu Filmowego w Cannes.

Zadanie nie jest łatwe, bo wydarzenie rozpoczyna się tzw. kickoff’em, czyli odprawą, podczas której losuje się gatunek filmowy i bierze udział w prezentacji elementów, których wykorzystanie w filmie jest obowiązkowe. Należą do nich: rekwizyt, imię i nazwisko bohatera i jego zawód oraz fragment dialogu. Po zakończeniu spotkania online czas rusza i drużyny mają 48 godzin na napisanie scenariusza, wybranie lokacji, zorganizowanie sprzętu, podzielenie ról, nakręcenie filmu, jego zmontowanie i postprodukcję.

Reklama

Organizatorzy czekają na gotowe filmy wraz z kompletem dokumentów produkcyjnych do wyznaczonej godziny dwie doby później. Tu liczą się pomysł, zgrana ekipa i przede wszystkim czas. Na potrzeby konkursu uczestnicy mogą dobrać się w grupy lub wystartować indywidualnie, przyłączając się do innego zespołu. 48 Hour Film Project daje możliwość stworzenia ekipy filmowej zarówno profesjonalistom, studentom, jak i osobom stawiającym w filmie pierwsze kroki.

Zdjęcie 48 Hour Film Project / materiały prasowe

Międzynarodowe finały i festiwal w Cannes

Polacy mają w ostatnich latach dobrą passę podczas międzynarodowych finałów 48 Hour Film Project. Na festiwal w Cannes, co jest główną nagrodą w konkursie, udało się dotychczas dotrzeć aż pięciu ekipom z naszego kraju. W trakcie poprzedzających Cannes światowych finałów 48 Hour Film Project na festiwalu Filmapalooza zostali wybrani do grona 15 najlepszych ekip filmowych spośród 120 z całego świata. Efektem była prezentacja w prestiżowej sekcji Short Film Corner Festiwalu w Cannes, gdzie mieli okazję poznać twórców i najważniejsze osoby w branży filmowej.

Kolejne międzynarodowe finały konkursu odbędą się tradycyjnie na festiwalu Filmapalooza - w tej edycji 48HFP w Lizbonie.



Warto pamiętać, że każdy konkursowy obraz jest pokazywany publiczności podczas prezentacji w kinie Elektronik.



W okresie poprzedzającym rozpoczęcie konkursu organizowane są warsztaty, spotkania i masterclassy. Można na nich poznać tajniki poszczególnych etapów tworzenia filmu: od momentu pisania scenariusza po montaż. Prowadzone są też wykłady z reżyserami, operatorami i aktorami, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. W tym roku są to Bartosz Staszczyszyn, GSP - scenariusz, Tomek Wilczyński - reżyseria, Adrian Kuciel - zdjęcia i Mikołaj Brożek - montaż.



48 Hour Film Project: kto oceni filmy, zapisy, wybór zwycięzców

Konkursowe filmy oceni zawodowe jury w składzie którego zasiądą: reżyserzy Alek Pietrzak i Oleg Hakenberg, autorka zdjęć Anna Rzepka, PSC oraz filmowiec i ex- youtuber Martin Stankiewicz. Wcześniej w składach jurorskich 48HFP zasiadali między innymi: Roman Gutek, Sonia Bohosiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Radzimir Dębski, Piotr Woźniak-Starak, Anna Mucha, Roma Gąsiorowska, Arkadiusz Jakubik, Xawery Żuławski, Tomasz Raczek, Anna Tatarska i Renata Gabryjelska.



Filmowcy są też zaangażowani w samo tworzenie konkursowych filmów. W produkcjach stworzonych w ramach 48HFP brali udział m.in. Agata Buzek, Bartosz Bielenia, Ewa Kasprzyk, Michał Wiśniewski, Przemysław Saleta i Paulina Gałązka.

Jurorzy przyznają nagrody w 11 kategoriach. Swoje wyróżnienia przyzna też publiczność.

Zapisy do udziału w konkursie trwają aż do 19 września. Wszystkie szczegóły na stronie 48 Hour Film Project. Laureatów poznamy 4 października. Organizatorem konkursu i festiwalu 48 Hour Film Project w Polsce jest Fundacja Przestrzeń Filmowa.