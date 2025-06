"Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka"

Osierocona przez porywacza, który zabił jej ojca i uprowadził młodszą siostrę, 7-letnia Eve trafia do rodziny zastępczej. Przepełniona gniewem i żądzą zemsty zwraca na siebie uwagę tajemniczej organizacji, która przygarnia ją i doskonali w sztuce tańca oraz zabijania.

Jako dorosła kobieta, profesjonalna zabójczyni o nieprzeciętnych umiejętnościach i nieodpartym uroku, Eve łamie zasady swojej organizacji, by ruszyć na poszukiwania zabójcy ojca. Z Nowego Jorku trop prowadzi ją do małego alpejskiego miasteczka. Tu odkrywa, kim tak naprawdę jest i dlaczego zniszczono jej rodzinę. A to dopiero początek jej drogi.

"Ballerina" jest częścią uniwersum "Johna Wicka". Jej akcja rozgrywa się między trzecią i czwartą odsłoną głównego cyklu. Keanu Reeves ponownie wcielił się w zabójcę ze słabością do psiaków. Swe role powtórzyli także Ian McShane, Anjelica Huston i zmarły w 2023 roku Lance Reddick. To ostatni raz, gdy będziemy mogli zobaczyć go na dużym ekranie. W pozostałych rolach wystąpili Norman Reedus, Catalina Sandino Moreno, Gabriel Byrne i David Castañeda. Reżyserował Len Wiseman, a nad całością czuwał Chad Stahelski, jeden z pomysłodawców serii.

"Fenicki układ"

"Fenicki układ" jest najnowszą czarną komedią Wesa Andersona, którą napisał on razem z Romanem Coppolą. Film miał swoją premierę podczas 78. Festiwalu w Cannes, gdzie był pokazywany w ramach Konkursu Głównego. Fabuła skupia się na losach Zsa-zsy Kordy (Benicio del Toro), bezwzględnego europejskiego biznesmena, który staje się celem niezliczonych spisków i zamachów, oraz siostrze Liesl (Mia Threapleton), jego jedynej córce.

Anderson jak zawsze zgromadził na planie imponująca obsadę. W filmie zobaczymy Michaela Cerę, Riza Ahmeda, Toma Hanksa, Bryana Cranstona, Mathieu Amalrica, Richarda Ayoade'a, Jeffreya Wrighta, Scarlett Johansson, Benedicta Cumberbatcha, Ruperta Frienda, Hope Davis, F. Murraya Abrahama, Charlotte Gainsbourg, Willema Dafoe i Billa Murraya.

"Próba łuku"

Marta (Marieta Żukowska) po latach wraca na wyspę Thassos, żeby odkryć wraz z ekipą filmową tajemnicę zaginięcia jej męża. Kamera towarzyszy bohaterce w odtwarzaniu wydarzeń. Marta nie potrafi opowiedzieć niektórych sytuacji, więc ekipa rekonstruuje je przed kamerą. To historia o wypartej prawdzie, granicach pamięci, wyobraźni i kłamstwa. O tym, że sposobem uwolnienia się od przeszłości jest świadome jej pożegnanie.

"Próba łuku" to najnowszy film Łukasza Barczyka, twórcy "Hiszpanki". Film miał swoją premierę na 24. MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Był także wyświetlany podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w ramach Konkursu Perspektywy.

"Gaucho Gaucho"

Z dala od zgiełku współczesnego świata, w sercu prowincji Salta, pośród malowniczych górskich krajobrazów, żyje niewielka społeczność argentyńskich kowboi — gauchos. Witajcie w świecie pełnym radości, ciepła, muzyki i wolności! Nastoletnia Guada, wychowana w tej niezwykłej wspólnocie, ma jedno marzenie — zostać kobietą gauchą. Rozdarta między szkolną codziennością a swobodą życia wśród gauchos, z determinacją dąży do realizacji swojego celu. Wspiera ją w tym jej rodzina, a także inni członkowie społeczności: wszechstronnie utalentowany tancerz Santino, bystry pięciolatek Jony, zafascynowany kulturą gauchos, oraz leciwy Lelo, którego życie wypełniały wino, muzyka i niezliczone przygody. Wszyscy żyją w zgodzie z własnym rytmem, pielęgnując tradycje, celebrując rytuały i czerpiąc radość z bliskości natury oraz bycia razem. Znaleźli swój prosty przepis na szczęście. Czy uda im się go zachować w świecie, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek?

"Gaucho Gaucho" to najnowszy film dokumentalny Michaela Dwecka i Gregory’ego Kershawa, twórców bardzo dobrze przyjętych "Truflarzy". Tym razem przenoszą oni swoich widzów do miejsca zawieszonego w czasie — królestwa gauchos żyjących w malowniczej, górzystej prowincji Salta w północno-zachodniej Argentynie. Ich czarno-biały film to ciepła i szczera opowieść, której "oglądanie jest czymś więcej niż zwykłym seansem, to prawdziwa uczta dla zmysłów".

"Punkty zwrotne"

Leo (Diego Peretti) to odnoszący sukcesy autor powieści kryminalnych, który kryje się pod pseudonimem Cameron Graves. Mężczyźnie najlepiej pisze się w odosobnieniu. Na miejsce pracy nad kolejnymi książkami wybiera zawsze dom przyjaciela, gdzie nikt nie powinien go znaleźć. Jedyną osobą będącą z nim w stałym kontakcie jest agentka i była żona bohatera – Victoria (Cecilia Suárez).

Jakież jest zatem zdziwienie Leo, kiedy pewnego dnia do jego domu puka tajemniczy mężczyzna. Jota (José Coronado) podaje się za dziennikarza i wie o bohaterze znacznie więcej, niż ten by sobie życzył. W głowie Leo pojawiają się kolejne pytania związane z nowym przybyszem: jakie ma zamiary i jak w ogóle go odnalazł? To dopiero początek skomplikowanej, pełnej mrocznych sekretów i kłamstw psychologicznej gry, której stawka jest niezwykle wysoka.

"Punkty zwrotne" to najnowszy film Davida Marquésa, hiszpańskiego twórcy nominowanego do nagrody Goya za "Mistrzów" z 2018 roku.

"Ben nie ma lekko"

Komuś, kto czuje się w kuchni jak ryba w wodzie, trudno przejść na dietę. Mimo to Ben decyduje się podjąć rękawicę — i to nie tylko za namową szkolnej pielęgniarki. Chłopak chce rozpocząć nowy etap w życiu. Wreszcie pozbędzie się docinek ze strony wrednego nauczyciela WF-u i zaimponuje swojej pierwszej miłości, Klarze. Trzymanie dyscypliny to nie bułka z masłem, gdy na korytarzu wciąż uśmiecha się do niego automat z przekąskami, a wizyta u babci równa się wielkiej uczcie.

Pełna chwytliwej muzyki animacja lalkowa "Ben nie ma lekko" nie jest wyłącznie opowieścią o zrzucaniu kilogramów. Przekonuje też, że czasem warto zrzucić ciężar z serca i polubić bycie sobą.

"Carlo Acutis. Plan na życie"

Carlo Acutis był włoskim licealistą, który prowadził stronę internetową o cudach eucharystycznych i o świętych katolickich. Zmarł w wieku 15 lat w 2006 roku z powodu białaczki, która została zdiagnozowana na chwilę przed jego śmiercią.

Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2013 roku. Do kanonizacji miało dojść w kwietniu 2025 roku. Została ona przesunięta z powodu śmierci papieża Franciszka. Acutis będzie pierwszym milenialsem wyniesionym do chwały świętych.

"Carlo Acutis. Plan na życie" przedstawia losy grupy amerykańskich licealistów, którzy wyruszają do Włoch, by odwiedzić grób Carla. W filmie występują także jego rodzice i jego przyjaciele.