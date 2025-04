Patrick Schwarzenegger i Abby Champion: pierwsze spotkanie i narodziny uczucia

Para poznała się w dość niespodziewanych okolicznościach. Patrick Schwarzenegger pojawił się na spotkaniu większej grupy znajomych. Wśród nich był jego kolega, który na to wydarzenie przyprowadził Abby Champion. W rozmowie dla "The Daily Front Row" modelka opowiedziała o tym przypadkowym zetknięciu:

"To był 2015 rok! Poznaliśmy się przez wspólnego znajomego, z którym byłam na randce i którego znał Patrick. Jesteśmy mu wdzięczni, ponieważ to on nas sobie przedstawił".

Aktor wspominał, że była to miłość od pierwszego wejrzenia i dość szybko okazało się, że uczucie zostało odwzajemnione. Niecały rok później kobieta dodała fotografię z Patrickiem, ogłaszając tym oficjalnie ich związek.

W kolejnych latach para brała wspólnie udział w wielu sesjach zdjęciowych dla prestiżowych marek (Calvin Klein) oraz magazynów ("Vogue"). Podczas wywiadu dla "E! News" aktor ujawnił, że ukochana bardzo wspiera go w rozwoju kariery:

"Myślę, że najlepszą częścią tego, że mam ją u boku, jest to, że zawsze mi kibicuje, chce dla mnie jak najlepiej i wydobywa ze mnie to, co najlepsze. Zawsze powtarzam, że w związku trzeba być dla siebie nawzajem największym kibicem. Podbudowywać się nawzajem. A ona właśnie to dla mnie robi".

Patrick Schwarzenegger i Abby Champion: gotowi na wspólną przyszłość

Po ośmiu latach związku Schwarzenegger oświadczył się partnerce. 26 grudnia 2023 roku ukochana się zgodziła i wspólnie zaczęli debatować na temat wymarzonego ślubu.

Niecały rok później mężczyzna przyznał, że jest już gotowy, by zostać ojcem i nie może doczekać się założenia rodziny. Decyzję dotyczącą tego, kiedy wykonają ten poważny krok, pozostawił jednak Champion:

"Mógłbym być ojcem nawet od jutra, ale to wszystko zależy od Abby".

Schwarzenegger nie ukrywa, że jest szaleńczo zakochany, a obecność bratniej duszy u boku wydobywa z niego to, co najlepsze. Jest wdzięczny za każdą spędzoną z nią chwilę, o czym z chęcią i entuzjazmem opowiada dziennikarzom.

"Jako ludzie jesteśmy lepsi razem niż osobno. Wydobywamy z siebie nawzajem to, co najlepsze. Czuję, że z nią jestem najlepszą wersją siebie i myślę, że ona też" - mówił w wywiadzie dla "InStyle".

"Każdego ranka chodzę z nią na plażę. Jesteśmy tylko my. Żadnej pracy, żadnego hałasu. Chodzimy tam i po prostu myślimy o tym, za co jesteśmy wdzięczni. To stała rzecz w moim życiu. Myślę, że wspaniale jest mieć chwilę w ciągu dnia, w której można wszystko podsumować" - dodał.

Zdjęcie Patrick Schwarzenegger zaręczył się z modelką Abby Champion w grudniu 2023 roku / John Nacion/Variety via Getty Images / Getty Images

Patrick Schwarzenegger i Abby Champion: kiedy ślub? Plany się zmieniły

Pierwotnie uroczysta ceremonia miała odbyć się w 2024 roku. Przeszkodą okazał się jednak harmonogram nagrywania trzeciego sezonu serialu "Biały lotos", w którym Schwarzenegger zagrał jedną z głównych ról. O szczegółach aktor opowiedział podczas wizyty w programie "The Drew Barrymore Show".

"Półtora roku temu zaręczyliśmy się i to był nasz moment. Kilka dni później dostałem harmonogram serialu 'Biały Lotos'. Powiedziałem: 'Abby, wiem, że jesteśmy podjarani zaręczynami i chcemy się szybko pobrać, ale będziemy musieli przesunąć ślub. Dostałem grafik i przez następne siedem miesięcy będę kręcił zdjęcia w Tajlandii'" - ujawnił aktor.

Narzeczona nie okazała jednak rozczarowania zmianą ślubnych planów - wręcz przeciwnie! "Była zachwycona, ponieważ jest wielką fanką serialu" - tłumaczył w programie.

Zakochani planują stanąć na ślubnym kobiercu jeszcze w tym roku. Data jest już ponoć ustalona, jednak para nie podzieliła się nią jeszcze ze światem. Schwarzenegger z niecierpliwością wyczekuje tego dnia:

"Jesteśmy razem od dawna, nasze rodziny stały się sobie bardzo bliskie. Nie mogę się doczekać, by w końcu wejść w związek małżeński w miejscu, które kochamy i w otoczeniu naszych najbliższych".

