Claire Danes i Billy Crudup: ich związek wywołał skandal

Billy Crudup jest amerykańskim aktorem, którego telewizyjna widownia kojarzyć może z roli w serialu "The Morning Show". Ma też na koncie role w kinowych produkcjach: "Spotlight", "Watchmen" czy "Mission: Impossible III". W 1996 roku aktor wystąpił w sztuce "Bus Stop", gdzie poznał Mary-Louise Parker. Między aktorami szybko narodziło się uczucie, a po kilku latach para rozpoczęła przygotowania do powitania na świecie ich pierwszej pociechy, Williama.

Gdy Parker była w ciąży, jej partner pracował na planie "Królowej sceny", gdzie zauroczył się odgrywającą główną rolę Claire Danes. Szybko okazało się, że to nie jest jednostronne uczucie. Choć oboje spodziewali się, że ich związek może wywołać kontrowersje, podjęli odważne kroki. Aktor zostawił ukochaną dwa miesiące przed narodzinami syna.

Media szybko zainteresowały się sprawą, jednak Curdup przez długi czas stanowczo odmawiał komentarza. Wszelkie artykuły na temat jego nowego związku nazywał "handlowaniem cierpieniem", które miało za zadanie jedynie "zaspokoić znudzonych czytelników".

"Po pierwsze i najważniejsze, jest to sprawa osobista, bolesna i dotyczy niemowlęcia. Nie zasługuje na wykorzystywanie jej do zaspokojenia apetytów znudzonych czytelników. [...] Każdy opublikowany artykuł opiera się wyłącznie na handlu cierpieniem" - mówił w 2004 roku w szczerym wywiadzie dla "New York Times".

Claire Danes i Billy Crudup: kulisy rozstania

Wydawało się, że Curdup i Danes nie przejmowali się opinią innych i kontynuowali romans. Dopiero z początkiem 2007 roku zdecydowali się na rozstanie. Choć początkowo żadne z nich nie mówiło o powodach zakończenia związku, w 2015 roku aktorka zdradziła prawdziwą przyczynę wspólnej decyzji. Okazało się, że szum wokół ich relacji był dla niej przerażający.

"To było naprawdę trudne. [...] Byłam po prostu zakochana i musiałam poddać się miłości. Miałam 24 lata. Nie do końca wiedziałam, jakie będą tego konsekwencje. Teraz już jest w porządku. Przeszłam przez to i zostaliśmy przyjaciółmi"- ujawniła w programie Howarda Sterna.

"To nieprzyjemne być obsadzoną w tak niepochlebnej roli w tabloidach, ale po prostu musiałam pozostać niezłomna, żyć z taką samą uczciwością, z jaką zawsze żyłam. [...] Jako osoba publiczna pełni się pewną funkcję, jest się płótnem, na które ludzie mogą rzutować swoje własne nadzieje i obawy, więc trzeba wykonać rodzaj mentalnej sztuczki i zdystansować się od tego. Są jednak chwile słabości, w których pojawiają się myśli, czy to, co napisali, jest istotne lub reprezentatywne" - cytowało ją "Vanity Fair".

Claire Danes i Billy Crudup: spotkanie po latach

Danes i Crudup w końcu odnaleźli szczęście w miłości. Mężem aktorki od 2009 roku jest Hugh Dancy ("Hannibal", "Adam"), z których doczekała się trójki dzieci. Aktor natomiast wziął ślub w 2023 roku, a jego wybranką była Naomi Watts ("Mulholland Drive"). Zamiast wystawnej imprezy weselnej, para postanowiła celebrować wyjątkowy moment w kameralnym gronie w jednej z nowojorskiej restauracji w towarzystwie Marka Ruffallo i jego żony.

Dziś dawni kochankowie cieszą się przyjacielską relacją. Dobrym tego przykładem jest niedawne spotkanie podczas gali NYU Tisch School of the Arts w Nowym Jorku, na której nie zabrakło serdecznych uścisków.

