Wróci do uwielbianej roli? Reżyser zabrał głos

W sprawie przyszłości Robbie Gunn odpowiedział krótko: "to okaże się później". Aktorka wcieliła się w Harley Quinn w trzech filmach: "Legionie samobójców", "Ptakach Nocy (i fantastycznej emancypacja pewnej Harley Quinn)" oraz "Legionie samobójców: The Suicide Squad". Gunn zasiadł za kamerą ostatniego z wymienionych.

Która postać z "Legionu samobójców" może powrócić w przyszłości?

Gdy zapytano go o inną postać z serii o podrzędnych złoczyńcach wysłanych na misję niemożliwą, którą chciałby zaprezentować w kolejnych filmach, reżyser wskazała granego przez Idrisa Elbę Bloodsporta. "Zawsze szukam dla niego miejsca. Zobaczymy, co się stanie" – zapewniał.

Chociaż nowe Kinowe Uniwersum DC ma nie być powiązane z poprzednimi adaptacjami, w których wystąpili Henry Cavill, Ben Affleck i Gal Gadot, grupa aktorów powtórzyła swoje dawne role, między innymi Viola Davis jako Amanda Weller i John Cena jako Peacemaker.

James Gunn pracuje nad historią z Supermanem, ale nie "Supermanem 2"

Gunn wcześniej zaznaczył, że pracuje nad nowym scenariuszem. Nie będzie to bezpośredni sequel "Supermana", chociaż postać odegra w tej historii dużą rolę. Reżyser podziękował także widzom, którzy zdecydowali się zobaczyć jego film.

"Jestem niezwykle wdzięczny za wasz entuzjazm i miłe słowa, który spłynęły w ostatnich dniach. Przez lata mieliśmy wiele ‘super’ chwil przy okazji ‘Supermana’ i cieszę się, że film skupia się na jego ‘ludzkiej’ części – dobrej osobie, która pomaga tym w potrzebie" – napisał po premierze filmu na platformie Threads.

"Superman". Miliony na koncie filmu

"Superman" wszedł do kin na całym świecie 11 lipca 2025 roku. Dotychczas zarobił ponad 583 miliony dolarów, w tym prawie 334 miliony w Stanach Zjednoczonych. Spotkał się także z entuzjastycznym przyjęciem recenzentów i widowni.