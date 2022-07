Piotr Adamczyk - polska gwiazda Marvela ("Hawkeye") - w pełnej akcji i tajemnic historii poszukiwania zaginionego dzieła "Maria Magdalena w ekstazie" autorstwa słynnego malarza Caravaggia. Film został nakręcony w olśniewających plenerach nadmorskiego włoskiego miasteczka Porto Ercole oraz w Berlinie i we Wrocławiu.



U boku Piotra Adamczyka, w międzynarodowej obsadzie znaleźli się również: Daniel Olbrychski , Paulina Holtz (serial "Klan"), Alessandra Mastronardi ("Nieznośny ciężar wielkiego talentu"), Luca Calvani ("Zakochani w Rzymie") oraz Torsten Voges ("Big Lebowski") i Gedeon Burkhard ("Bękarty wojny").



Do powstania filmu przyczynili się wybitni polscy twórcy mający na swoim koncie liczne wyróżnienia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz nagrody przyznawane przez Polską Akademię Filmową - Orły, w tym: odpowiadający za zdjęcia Arkadiusz Tomiak ("1983"), twórca muzyki Paweł Mykietyn ("Wałęsa. Człowiek z nadziei") i montażysta Jarosław Kamiński ("Zimna wojna").

Wideo WROBIONY - oficjalny zwiastun

"Wrobiony": O czym opowiada film?

Zagadkowa śmierć, zaginione XVII-wieczne arcydzieło i intryga z wielkimi pieniędzmi w tle. Dominik (Piotr Adamczyk), wybitny badacz historii sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego, wyrusza do malowniczego Porto Ercole by na miejscu zebrać materiał naukowy na temat ostatnich lat życia Caravaggia. Na miejscu okazuje się, że tuż przed jego przyjazdem, w mieście dochodzi do nagłej śmierci innego pasjonata twórczości barokowego artysty. Zmarły ojciec Tornatore poświęcił życie poszukiwaniu dzieł malarza i wierzył, że uda mu się odnaleźć bezcenny obraz "Maria Magdalena w ekstazie", którego los od wieków pozostawał nieznany.



Zapiski ojca Tornatore przez przypadek trafiają w ręce Dominika, który z pomocą nowopoznanego duchownego ojca Paolo (Luca Calvani) postanawia kontynuować poszukiwania zaginionego obrazu. Ekscytująca początkowo przygoda zmienia swoje niewinne oblicze, gdy okazuje się, że na tropie unikalnego płótna jest również włoska mafia, a działaniom poszukiwaczy zaczyna przyglądać się policja oraz tajemnicza piękność, Sylvia (Alessandra Mastronardi). Dominik zostaje uwikłany w niebezpieczne śledztwo, które ujawnia kulisy międzynarodowej intrygi. Walcząc z czasem i z potężnymi przeciwnikami próbuje rozwikłać skrywaną przez wieki tajemnicę obrazu.

Zdjęcie Plakat filmu "Wrobiony" / Monolith Films / materiały prasowe

"'Wrobiony' to malarski dreszczowiec w duchu obrazów Caravaggia. Odsłaniając kolejne fakty na temat życia wybitnego malarza, łatwo tracimy orientację, co jest prawdą, a co mistyfikacją. Im głębiej szukamy, tym bardziej błądzimy. Zaś to, w co uwierzymy, zmienia znaczenie w zależności od punktu widzenia, który przyjmiemy. Tak właśnie ewoluują bohaterowie filmu. 'Wrobiony' to podobne obrazom Caravaggia studium człowieka poszukującego, odkrywającego tajemnicę, znajdującego się w odwiecznej kryminalnej wędrówce między światłem a cieniem" - mówi reżyser Piotr Śmigasiewicz.

