Choć Sylvester Stallone był scenarzystą i gwiazdą przebojowego filmu "Rocky" z 1976 roku i wystąpił w kolejnych pięciu sequelach serii, nie posiada żadnych praw do swojego dzieła. Jak to możliwe?

W niedawnym wpisie na Instargamie hollywoodzki gwiazdor wezwał producenta Irwina Winklera, aby zwrócił mu "to, co zostało z jego praw".

Sylvester Stallone: "Rocky" to bolesny temat

Aktor przyznał, że kwestia praw do serii "Rocky" to dla niego "bolesny temat", który "zżera mu duszę". Na swoim Instagramie Stallone zamieścił rysunek Winklera jako węża z ludzką głową i opatrzył go gorzkim komentarzem.

Reklama

"Bardzo pochlebny portret producenta "Rocky'ego" i "Creeda" Irwina Winklera, autorstwa jednego z największych artystów w kraju" - zaczyna swój wpis aktor.

"Po tym, jak Irwin kontrolował "Rocky'ego" przez 47 lat, a także "Creeda", chciałbym naprawdę mieć choć trochę tego, co zostało z moich praw, zanim przekażę je moim dzieciom. Wierzę, że byłby to sprawiedliwy gest zespołu strony tego 93-letniego dżentelmena. To bolesny temat, który zżera moją duszę" - dodał Stallone.

Instagram Post

Zdjęcie Sylvester Stallone w filmie "Rocky" / Chartoff Winkler Productions/United Artists/Collection Christophel / East News

Spór o prawa do serii "Rocky"

Prawa do serii "Rocky" od dawna były kwestią sporną w kontaktach Sylvestra Stallone z producentem Irwinem Winklerem. Aktor otrzymał za rolę w pierwszym filmie około 75 tysięcy dolarów (za scenariusz i aktorstwo) plus tantiemy, które wyniosły około 2,5 mln dolarów.



Stallone wyznał, że w tamtym czasie nie forsował kwestii praw własności, ponieważ "istniał pewien kodeks postępowania w biznesie". Kiedy potem poruszał ten temat mówiono mu, że "otrzymał uczciwe wynagrodzenie".



Jak dotąd Irwin Winkler nie odniósł się do apelu gwiazdy serii "Rocky".

Wideo Rocky Official Trailer #1 - Burgess Meredith Movie (1976) HD

Trzecia część filmu "Creed" ma trafić na ekrany kin 23 listopada tego roku. Tym razem Stallone nie pojawi się na ekranie, będzie jedynie współproducentem filmu.



W filmie "Creed: Narodziny legendy" (2015) i "Creed 2" (2018) Sylvester Stallone wrócił jako Rocky Balboa, który zaczyna trenować młodego Adonisa Creeda - syna Apolla, niegdyś zaciekłego rywala i jednocześnie wielkiego przyjaciela Rocky'ego.

Zdjęcie Sylvester Stallone (Rocky) i Carl Weathers (Apollo) w filmie "Rocky" / UNITED ARTISTS / East News