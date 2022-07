Ella Balinska urodziła się 4 października 1996 roku w Wielkiej Brytanii. Zanim zdecydowała się na aktorstwo, ze względu na swój wzrost (mierzy 178 cm), pracowała jako modelka, rozważała również karierę sportową - trenowała lekkoatletykę.

Skąd jej polsko brzmiące nazwisko? Ojciec młodej gwiazdy to hrabia Kazimierz Baliński-Jundziłła herbu Jastrzębiec, polski przedsiębiorca i muzyk o pseudonimie artystycznym "Count Kaz".

Zdjęcie Ella Balinska / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

A skąd egzotyczna uroda? Mamą Elli jest pochodząca z Jamajki modelka i autorka książek kulinarnych Lorraine Pascale, która prowadzi swój program na kanale USA Food Network.

Aktorka ma więc polsko-jamajskie korzenie i, jak sama często podkreśla w wywiadach, jest dumna ze swego pochodzenia.

Ella Balinska: Popularność przyniosły jej "Aniołki Charliego"

Rola w kinowej wersji "Aniołków Charliego" z 2019 roku była jej pierwszą dużą filmową kreacją. Krytycy twierdzili, że piękna 23-latka w niczym nie ustępowała swym koleżankom po fachu, uznanym już hollywoodzkim aktorkom.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Aniołki Charliego" [trailer 2] materiały dystrybutora

Ella Balinska ma aktorskie przygotowanie. Ukończyła Guildford School of Acting i Arts Educational Schools. Zanim dostała główną rolę w "Aniołkach Charliego", pojawiała się w filmach krótkometrażowych, zagrała też w kilku serialach.

Zdjęcie Kristen Stewart, Naomi Scott i Ella Balinska na premierze "Aniołków Charliego" / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Ella Balinska często pojawia się na różnych galach, jej kreacje wzbudzają powszechny zachwyt. Projektanci uwielbiają z nią współpracować, ale wydaje się, że młoda gwiazda stawia teraz na aktorską karierę.

Instagram Post

Kariera młodej aktorki rozwija się błyskawicznie. W 2020 roku zagrała w pokazywanym na festiwalu Sundance horrorze "Run Sweetheart Run". Ma już wielu fanów, jej profil na Instagramie obserwuje ponad 470 tysięcy użytkowników.

Ella Balinska: Gwiazda Netfliksa i sztuk walki

14 lipca na platformie Netflix zadebiutowała kolejna produkcja z Balinską. "Resident Evil: Remedium" to kolejna fabularna adaptacja popularnej serii gier komputerowych. Nowa seria przedstawia historię Umbrella Corporation oraz sytuację, jaka miała miejsce po wybuchu epidemii Wirusa-T.

Jest rok 2036 — 14 lat po tym, jak pigułka z napisem Joy wywołała tyle bólu, Jade Wesker (Ella Balinska) walczy o przetrwanie w świecie opanowanym przez żądne krwi, zakażone, makabryczne stworzenia. Pośród tej rzezi Jade zmaga się z demonami swojej przeszłości w New Raccoon City, mrożącymi krew w żyłach powiązaniami swojego ojca ze złowrogą korporacją Umbrella, ale przede wszystkim z tym, co stało się z jej siostrą Billie - brzmi oficjalny opis serialu.

Wideo Ewolucja „Resident Evil: Remedium” | Netflix

Balinska nie boi się fizycznych wyzwań na planach kolejnych produkcji. "W ostatnim czasie grywam wymagające fizycznie postaci nie tylko dlatego, że potrafię je zagrać, ale dlatego, że czuję z nimi więź. To wielka frajda wiedzieć, że jesteś w czymś dobra" - mówiła w rozmowie z "Harper's Bazaar".

Zdjęcie Ella Balinska w serialu "Resident Evil: Remedium" / MARCOS CRUZ/NETFLIX © 2021 / materiały prasowe

Balinska przez wiele lat uczestniczyła na zajęcia w Academy of Performance Combat, przygotowującej aktorów do scen walk.

"Tak się wkręciłam, że stało się to moją obsesją i umiem walczyć dwunastoma rodzajami broni. To było niezwykle interesujące, móc poznawać nie tylko sposób ich użycia, lecz także zaznajamiać się z ich historią. Chciałam wiedzieć na tyle dużo, by móc czuć się ekspertem na każdym planie na świecie. Dzięki temu wzbudzam [wśród moich współpracowników] zaufanie. Każdy czuje się bezpiecznie w obecności profesjonalisty - dla mnie miało to ogromne znaczenie" - mówiła Balinska w rozmowie z "Elle".

