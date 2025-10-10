Wielu widzów tego nie zauważyło. "Kiler" i "Seksmisja" w "Vinci 2"

W jednej z końcowych scen "Vinciego 2" bohaterowie oglądają w telewizji relację, która streszcza przebieg dokonanego nich skoku. Wielu widzów mogło nie zwrócić uwagi na paski informacyjne, które odnoszą się do postaci z innych filmów Machulskiego.

"Vinci 2". Wąski i Siara wciąż mają problemy z prawem

Dowiadujemy się z nich między innymi, że "Wąski zeznawał w sprawie Stefana ‘Siary’ Siarzewskiego". Chodzi oczywiście o bohaterów granych przez Krzysztofa Kiersznowskiego i Janusza Rewińskiego w dwóch częściach "Kilera". Ostatni raz widzieliśmy ich pod koniec "Kiler-ów 2-óch" z 1999 roku, gdy Wąski zdradził Siarę i założył własną grupę przestępczą, po czym obaj zostali aresztowani przez policję. Jak widać, na tym nie zakończył się ich konflikt z prawem.

"Vinci 2". Profesor Kuppelweiser pracuje nad hibernacją

Z paska informacyjnego dowiadujemy się także, że "opublikowano rezultaty kontrowersyjnego eksperymentu naukowego profesora Wiktora Kuppelweisera dotyczącego hibernacji". Bohater ten pojawił się w "Seksmisji", a wcielił się w niego Janusz Michałowski. To on odpowiadał za zamrożenie Maksa i Alberta, w których zagrali Jerzy Stuhr i Olgierd Łukaszewicz. Do ich hibernacji w "Seksmisji" doszło w 1991 roku. W świecie "Vinci 2" historia musiała potoczyć się inaczej, chociaż profesor Kuppelweiser nie porzucił swoich eksperymentów.

Machulski nie tylko połączył swoje filmy w małe uniwersum. Na pasku informacyjnym widnieje także informacja, że w Krakowie trwają zdjęcia do filmu… "Vinci 2".

"Vinci 2". O czym opowiada sequel hitu z 2004 roku

Cuma (Robert Więckiewicz), emerytowany mistrz złodziejskiego fachu, wiedzie spokojne życie na andaluzyjskim wybrzeżu Hiszpanii. Niespodziewanie dostaje propozycję kolejnego skoku. Odmawia — aż dowiaduje się, że Chudy (Mirosław Haniszewski) - dawny partner pasera Grubego — planuje największy napad w Krakowie i to bez niego. Co gorsza, z nową, młodą ekipą — szybką, pewną siebie i działającą bez sentymentów. Dla Cumy to nie tylko wyzwanie. To sprawa osobista. Wraca, żeby udowodnić, że nadal jest złodziejem numerem jeden. Żeby odzyskać szacunek. I wyrównać rachunki.

W "Vinci 2" powrócili znani z pierwszej części Borys Szyc, Kamila Baar, Maciej Dorociński, Łukasz Simlat i Jacek Król. W nowych bohaterów cielili się Zofia Jastrzębowska, Jan Sałasiński, Piotr Witkowski i Jędrzej Hycnar.

Film miał swoją premierę kinową w licpu 2025 roku. Od października jest dostępny w serwisie streamingowym Netflix.