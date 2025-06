Wielki hit sprzed lat wraca w nowej odsłonie. Co przygotował tym razem?

"Farciarz Gilmore": o czym opowiadał film?

Premiera pierwszej części przygód Gilmore'a miała miejsce w 1996 roku. Gilmore marzył o karierze hokeisty, ale spotykał się z ciągłym odrzuceniem. Problemy finansowe zmusiły go do zmiany pomysłu na siebie i spróbowania swoich sił w turniejach golfowych. "Farciarz Gilmore" w roku premiery zarobił ponad 40 milionów dolarów. W głównej roli zagrał Adam Sandler; był również współtwórcą scenariusza.

"Farciarz Gilmore": druga część w wakacje

W wakacje 2025 roku, a dokładnie 25 lipca, Farciarz Gilmore powróci w drugiej części. Oprócz Sandlera, Christophera McDonalda oraz Bena Stillera, którzy w nowej odsłonie powrócą do swoich ról sprzed lat, klip przedstawia profesjonalnych golfistów, takich jak Rory McIlroy i Scottie Scheffler, którzy gościli na planie. W podcaście "Kelce's New Heights" Sandler w żartobliwy sposób przedstawił zarys fabuły: "Sam film zaczyna się od starszego faceta, który grał w golfa przez długi czas. Pewne rzeczy dzieją się w jego życiu i jest inny. Jest trochę zagubiony. A potem próbujemy przywrócić jego życie do normy".

Podczas TUDUM zaprezentowano pełny zwiastun nowego filmu.