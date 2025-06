Affleck i Damon powracają w mrocznym thrillerze stworzonym dla Netflixa!

Połączyło ich marzenie o aktorstwie — już jako bardzo młodzi ludzie wiedzieli, że ich miejsce jest w Hollywood. Poznali się, gdy rodzina Afflecka przeniosła się do Cambridge w Massachusetts i zamieszkała obok rodziny Damonów. Ben miał wtedy 8 lat, a Matt - 10.

Ich sąsiedzka znajomość zmieniła się w przyjaźń, gdy byli w liceum i postanowili wspierać się w dążeniu do spełnienia marzeń. Założyli wspólne konto bankowe, na którym odkładali pieniądze na finansowanie castingów. W 1992 r. przyjaciele wystąpili razem w filmie "Więzy przyjaźni".

Wspólnie stworzyli scenariusz do "Buntownika z wyboru" i razem w nim zagrali. W 1998 roku stanęli ramię w ramię na scenie i odebrali Oscara za produkcję, nad którą wspólnie pracowali.

Ich przyjaźń trwa od lat, a teraz ponownie wystąpią razem na ekranie. Co wiemy o "RIP"?

Podczas sobotniego wydarzenia "Tudum" zorganizowanego przez platformę Netflix, poznaliśmy szczegóły związane z nadchodzącą produkcją "RIP".

Film opowiada historię grupy policjantów z Miami, którzy odkrywają w opuszczonym budynku miliony dolarów. W obliczu takiego znaleziska pod znakiem zapytania staje zaufanie do wszystkich, w tym także do najlepszych przyjaciół.

Jakiś czas temu Affleck zdradził, że zależało im na tym, by fabuła analizowała to, co ludzie są w stanie zrobić dla pieniędzy. Co więcej, chciał, aby produkcja nawiązywała dla klasyki gatunku. Zdradził też, że scenariusz oparty jest na faktach, co dodaje dreszczyku emocji.

W rolach głównych zobaczymy oczywiście Bena Afflecka i Matta Damona , a także Teyanę Taylor i Sashę Calle.

"RIP": kiedy premiera?

Film trafi na platformę 16 stycznia 2026 roku.