Wielka szansa dla młodych kompozytorów muzyki filmowej

Nagroda im. Jana A.P. Kaczmarka - MARZYCIEL

Organizatorzy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie ogłosili, że ustanowiono Nagrodę im. Jana A.P. Kaczmarka - MARZYCIEL z myślą o młodych kompozytorach i kompozytorkach muzyki filmowej. Wyróżnienie jest hołdem dla wybitnego artysty, który po długiej chorobie zmarł 21 maja 2024 roku, mając 71 lat.

Laureat bądź laureatka wyróżnienia otrzyma stypendium, indywidualną sesję mentoringową i akredytacje na wiodące festiwale muzyczne i filmowe w Polsce.

"Program służy wytypowaniu najlepiej zapowiadających się kompozytorów i kompozytorek w Polsce oraz wyposażeniu ich w narzędzia umożliwiające efektywne wykorzystanie talentu, wiedzy i kontaktów. Stypendium w wysokości 20 tys. zł przeznaczone jest na stworzenie muzyki do kolejnego projektu filmowego. Równocześnie program ma na celu wprowadzanie młodych twórców w niuanse funkcjonowania branży audiowizualnej. Dlatego laureatka bądź laureat otrzyma możliwość skorzystania z indywidualnej sesji ze specjalistą do spraw public relations, a także z akredytacji branżowej na 18. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz 65. Krakowski Festiwal Filmowy" - brzmi komunikat.

Aplikować mogą kompozytorzy i kompozytorki z obywatelstwem polskim. Warunkiem jest posiadanie w dorobku ścieżki dźwiękowej do co najmniej jednego filmu pełnometrażowego albo trzech filmów krótkometrażowych lub jednej gry wideo. Aplikować nie mogą osoby, które napisały już muzykę do więcej niż pięciu filmów pełnometrażowych.

Nabór trwa do 18 maja 2025 roku.



Jan A.P. Kaczmarek: jeden z najwybitniejszych kompozytorów muzyki filmowej

Jan A.P. Kaczmarek (1953-2024) był jednym z najwybitniejszych kompozytorów polskich. Międzynarodowe uznanie przyniosła mu w szczególności muzyka filmowa. Najważniejsze tytuły w jego dorobku to: "Niewierna" Adriana Lyne’a, "Całkowite zaćmienie" Agnieszki Holland, "Aimée i Jaguar" Maxa Färberböcka, "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza czy "Marzyciel" Marca Forstera. Za ten ostatni film kompozytor zdobył nie tylko Oscara, ale też nagrodę National Board of Review, nominację do Złotego Globu i nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA).

Za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej oraz osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego dorobek wielokrotnie prezentowano na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, między innymi podczas koncertu Kaczmarek2Cinema w 2023 roku.

"Spuścizna i droga artystyczna Jana A.P. Kaczmarka stała się inspiracją do stworzenia programu dla młodych kompozytorek i kompozytorów muzyki filmowej. (...) Zależy nam, by polscy twórcy i twórczynie mogli jak najlepiej pozycjonować się na międzynarodowym rynku audiowizualnym" - mówi Marta Nawrocka, menedżerka Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, który organizuje nagrodę we współpracy z innymi instytucjami.



Współorganizatorem jest Pomorska Fundacja Filmowa (producent Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni), a partnerem głównym - Stowarzyszenie Polskich Kompozytorów Audiowizualnych "SPACe". Nagrodę ufundowało Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Radę Nagrody współtworzą: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Gildia Reżyserów Polskich, Polska Gildia Producentów i Krakowski Festiwal Filmowy.