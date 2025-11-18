"Wartość sentymentalna" liderem nominacji do Europejskich Nagród Filmowych

Szansę na cztery statuetki ma "Sirāt" Olivera Laxe. Po trzy nominacje otrzymały "Wpatrując się w słońce" Maschy Schilinski oraz "To był zwykły przypadek" Jafara Panahiego.

38. Europejskie Nagrody Filmowe. Są polskie akcenty

Wśród wyróżnionych aktorów znalazł się między innymi Idan Weiss, który wcielił się w tytułową rolę w filmie "Franz Kafka" Agnieszki Holland. Z kolei "Pod szarym niebem" w reżyserii Mary Tamkovich otrzymała nominację do nagrody FIPRESCI za Europejskie Odkrycie Roku.

Ceremonię rozdania Europejskich Nagród Filmowych wyreżyseruje Irlandczyk Mark Cousins. Podczas uroczystości zagra orkiestra pod batutą niemieckiej kompozytorki Daschy Dauenhauer.

Poniżej pełna lista nominowanych do 38. Europejskich Nagród Filmowych

Film Europejski

"Arco", reż. Ugo Bienvenu

"Fiume o Morte!", reż. Igor Bezinović

"Gaza. List z przeszłości", reż. Kamal Aljafari

"Głos Hind Rajab", reż. Kaouther Ben Hania

"Mała Amelia", reż. Maïlys Vallade i Liane-Cho Han

"Ogar Boga", reż. Raitis Ābele i Lauris Ābele

"Oliwia i niewidzialne trzęsienie ziemi", reż. Irene Iborra Rizo

"Opowieści z magicznego ogrodu", reż. David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar i Jean-Claude Rozec

"Popołudnia samotności", reż. Albert Serra

"Riefenstahl", reż. Andres Veiel

"Sirāt", reż. Oliver Laxe

"Songs of Slow Burning Earth", reż. Olha Zhurba

"To był zwykły przypadek", reż. Jafar Panahi

"Wartość sentymentalna", reż. Joachim Trier

"Wpatrując się w słońce", reż. Mascha Schilinski

Europejski Film Dokumentalny

Europejski Film Animowany

Europejski Reżyser

Yorgos Lanthimos, "Bugonia"

Oliver Laxe, "Sirāt"

Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Mascha Schilinski, "Wpatrując się w słońce"

Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"

Europejska Aktorka

Leonie Benesch, "Heldin"

Valeria Bruni Tedeschi, "Duse"

Léa Drucker, "Sprawa osobista"

Vicky Krieps, "Love Me Tender"

Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna"

Europejski Aktor

Sergi López, "Sirāt"

Mads Mikkelsen, "Ostatni wiking"

Toni Servillo, "La grazia"

Stellan Skarsgård, "Wartość sentymentalna"

Idan Weiss, "Franz Kafka"

Europejski Scenariusz

Santiago Fillol i Oliver Laxe, "Sirāt"

Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Mascha Schilinski, "Wpatrując się w słońce"

Paolo Sorrentino, "La Grazia"

Eskil Vogt i Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"

Europejskie Odkrycie – Nagroda FIPRESCI

"Little Trouble Girls", reż. Urška Djukić

"Cień mojego ojca", reż. Akinola Davies Jr

"On Falling", reż. Laura Carreira

"One of Those Days When Hemme Dies", reż. Murat Fıratoğlu

"Sauna", reż. Mathias Broe

"Pod szarym niebem", reż. Mara Tamkovich

Europejska Nagroda Młodej Widowni

"Arco", reż. Ugo Bienvenu

"Przypadkiem napisałam książkę", reż. Nóra Lakos

"Siblings", reż. Greta Scarano