W kinach zarobił już miliard dolarów. Za niedługo zobaczymy go na VOD

"Lilo i Stitch" - remake popularnej animacji podbija kina

Nowa wersja "Lilo i Stitcha" pozostaje wierna duchowi oryginału. Historia opowiada o samotnej, nieco wyobcowanej dziewczynce Lilo, która na hawajskiej wyspie znajduje... niebieskiego kosmitę stworzonego do siania zniszczenia. Stitch, bo tak się nazywa, zostaje jej nowym towarzyszem, a ich przyjaźń odmienia życie ich obojga. Film opowiada o rodzinie, stracie, byciu innym i o tym, jak miłość i akceptacja mogą pokonać wszystko.

Koniecznie zobacz zwiastun!

Wideo youtube

Film to remake popularnej animacji Disneya z 2002 roku, który błyskawicznie stał się przebojem - zarówno w USA, jak i na rynkach międzynarodowych. Świetne recenzje, viralowe reakcje w mediach społecznościowych i niegasnąca popularność oryginału sprawiły, że "Lilo i Stitch" z 2025 roku już teraz zarobił niemal miliard dolarów - i nic nie wskazuje na to, by miał zwolnić.

Reklama

W roli Lilo zachwyca młoda debiutantka Maia Kealoha. Głosu niebieskiemu potworkowi ponownie użyczył sam Chris Sanders - twórca i głos tej postaci w oryginalnej animacji. W roli Nani, starszej siostry Lilo, wystąpiła Sydney Agudong.

Kiedy "Lilo i Stitch" wylądu na VOD?

Film ma trafić z kin na streaming. Oczywiście pierwsze dostępny będzie w ramach wypożyczenia. Później prawdopodobnie zobaczymy go w abonamencie Disney+. Kiedy to nastąpi? W przypadku rynku amerykańskiego mówi się o dacie 22 lipca. Nie wiem, kiedy dokładnie film zobaczymy na polskim streamingu, ale możemy się domyślać, że nie nastąpi to dużo później niż na rynku amerykańskim.