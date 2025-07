Powróciła po ćwierć wieku i wciąż zachwyca. Tak teraz wygląda ikona lat 90.

"Koszmar minionego lata"

"Koszmar minionego lata" ukazał się w 1997 roku i był oparty na powieści Lois Duncan. Opowiadał o grupie młodych ludzi, która wracając z imprezy, potrąca nieznajomego mężczyznę. Obawiając się, że ten nie żyje, decydują się zatrzeć dowody swojej zbrodni. Mężczyzna jednak nie umiera. Wraca następnego lata, by się zemścić.

W filmie w głównych rolach wystąpili najpopularniejsi wówczas młodzi aktorzy: Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar i Ryan Phillippe. Produkcja zarobiła ponad 125 milionów dolarów na całym świecie, w związku z czym rok później powstał jej sequel zatytułowany "Koszmar następnego lata, w którym Hewitt i Prinze Jr. do swoich ról. Po ponad dwudziestu pięciu latach znów wcielą się w Julie James i Raya Bronsona w nowej części zatytułowanej dokładnie tak jak oryginał. Na ekranie dołączyli do nich Camila Mendes, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Jonah Hauer-King oraz Tyriq Withers.

Film wyreżyserowała Jennifer Kaytin Robinson, która jest także współautorką scenariusza. Jej produkcja zignoruje wydarzenia z "Koszmaru kolejnego lata", który ukazał się w 2006 roku wyłącznie na DVD, oraz ośmioodcinkowego serialu platformy Prime Video, który miał swą premierę w 2021 roku. Wzorem dla "Koszmaru" jest reboot "Krzyku" z 2022 roku, w którym członkowie oryginalnej obsady zmieszali się z młodymi i wschodzącymi gwiazdami.

"Piknik pod Wiszącą Skałą"

W pięćdziesiątą rocznicę premiery "Piknik pod Wiszącą Skałą" powraca na ekrany kin w mistrzowsko odrestaurowanej kopii 4K, przygotowanej pod okiem reżysera Petera Weira i autora zdjęć Russella Boyda. To niezwykła szansa, by nadrobić seans tej ponadczasowej klasyki lub na nowo ją odczytać.

Rok 1900. W dzień świętego Walentego grupa uczennic z elitarnej wiktoriańskiej szkoły z internatem wyrusza pod opieką nauczycielek na wycieczkę do Wiszącej Skały, wulkanicznej formacji położonej w sercu australijskiego buszu. Tam, pod rozedrganym od upału niebem, wydarza się coś niewyjaśnionego - czas się rozmywa, przestrzeń ulega zakrzywieniu, a natura zaczyna oddziaływać na ciała i umysły młodych kobiet. Czy to pradawny rytuał? Zbiorowa halucynacja? A może, jak pisał Edgar Allan Poe: "To, co widzimy i czym się zdajemy, jest snem, który w innym śnie snujemy"? Jedno jest pewne: od tej pory nic już nie będzie takie samo.

"Piknik pod Wiszącą Skałą" to jeden z najbardziej zmysłowych i hipnotyzujących filmów w historii kina. Raz obejrzany, pozostaje w pamięci na zawsze. Peter Weir - twórca "Truman Show" i "Stowarzyszenia Umarłych Poetów" - tworzy kino gęstej atmosfery i niepokoju. "Piknik pod Wiszącą Skałą" to zresztą duchowy przodek "Przekleństw niewinności" Sofii Coppoli i dzieł Davida Lyncha, w którym odbija się echo nienazwanych pragnień, zagubienia i czegoś, co wymyka się prostej logice.

"Cudowne życie"

Scenariusz francuskiego komediodramatu "Cudowne życie" oparto na autobiograficznej książce "Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan" Rolanda Pereza. Akcja produkcji Kena Scotta rozpoczyna się w Paryżu w 1963 roku. Najmłodszy z rodzeństwa, Roland, jest wyjątkowym chłopcem. Lekarze orzekli, że nigdy nie będzie chodził, ale jego uparta matka - Esther - nie przyjmuje tego do wiadomości.

Dzięki niezachwianej nadziei i wyparciu złych myśli, podejmuje walkę przeciwko (wydawałoby się) nieubłaganemu losowi. Jej ogromna charyzma oraz miłość, jej siła przekonywania, jej chęć do zabawy oraz skłonność do medycyny alternatywnej stanowią świat, w którym Roland poznaje cudowne życie, jakie jego matka sobie dla niego wymarzyła.

"Drugi akt"

"Drugi akt" to najnowsze dzieło Quentina Dupieuxa ("Mordercza opona", "Wrong", "Deerskin"), mistrza surrealistycznego kina i abstrakcyjnego poczucia humoru. Film stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu sztucznej inteligencji na sztukę filmową. A także zagrożeń wynikających z cancel culture. W rolach głównych gwiazdy francuskiego kina: Léa Seydoux, Vincent Lindon i Louis Garrel.

Florence ma obsesję na punkcie Davida, ale David nie ma obsesji na punkcie Florence. Prosi więc kumpla, by zdjął z niego ciężar niechcianej miłości i uwiódł działającą mu na nerwy dziewczynę. Ten plan chcą wprowadzić w życie na spotkaniu z ojcem Florence, w obskurnej restauracji gdzieś przy autostradzie.

"Żarty i papierosy"

Dramat biograficzny "Żarty i papierosy" opowiada prawdziwą historia Eugenia, jednego z najsłynniejszych hiszpańskich komików, który rozśmieszał swoich rodaków do łez w trudnych czasach transformacji.

Jego losy, obfitujące w niespodzianki, zwroty akcji i dramatyczne wydarzenia, to wymarzony materiał na filmową biografię - poczynając od przypadkowego spotkania w autobusie, które wywróciło do góry nogami jego uporządkowane życie, przez szaleńczą miłość, karierę muzyczną, narodziny scenicznej persony i tragedię, która naznaczyła jego życie osobiste. Czarny strój, ciemne okulary, kamienna twarz i papieros, z którym nigdy się nie rozstawał, do dziś pozostają żywym symbolem hiszpańskiego humoru.

