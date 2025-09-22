Tylko w Polsat Box Go. Festiwalowe hity na wyciągnięcie ręki

Ambitne kino artystyczne na wyciągnięcie ręki

Polsat Box Go wspiera ambitne kino artystyczne. Z okazji rozpoczęcia 50. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni do swojej oferty dołączył specjalną kolekcję. Znajdziemy w niej filmy, które na tym wyjątkowym filmowym wydarzeniu zachwyciły publiczność.

Kolekcja "Filmy z festiwalu w Gdyni" umożliwia obejrzenie najciekawszych polskich produkcji ostatnich lat. Część tytułów jest dostępnych w pakiecie Premium i Premium Sport, inne do jednorazowego wypożyczenia. Warto wspomnieć, że w serwisie jest również sekcja Klub Konesera, w ramach której można obejrzeć produkcje nagradzane też na innych festiwalach, m.in. w Cannes, Toronto, Wenecji, Berlinie oraz tytuły będące laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej.

Jakie tytuły znalazły się w kolekcji Polsat Box Go?

W kolekcji znalazły się tytuły poruszające i prowokujące do myślenia, historie, które zostają z widzem na długo: o współczesnym świecie, ludzkich wyborach, samotności, miłości i walce o godność. Są to m.in:

"Kobieta na dachu",

"Zabij to i wyjedź z tego miasta",

"Śubuk",

"Najlepszy",

"Zielona Granica",

"Jak najdalej stąd",

"Dziewczyna z igłą",

"To nie mój film",

"Rzeczy niezbędne",

"Piosenki o miłości",

"Święto ognia",

"Chleb i sól".

Filmy z kolekcji można znaleźć tutaj .



