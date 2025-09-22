Tylko w Polsat Box Go. Festiwalowe hity na wyciągnięcie ręki

Reklama

Wiadomości
26 minut temu

22 września rozpoczyna się 50. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Z tej okazji Polsat Box Go przygotował specjalną kolekcję z filmami, które właśnie na tym wydarzeniu zachwyciły widownie. Teraz obejrzysz je w zaciszu własnego domu. Co znalazło się w ofercie?

Ambitne kino artystyczne na wyciągnięcie ręki



Polsat Box Go wspiera ambitne kino artystyczne. Z okazji rozpoczęcia 50. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni do swojej oferty dołączył specjalną kolekcję. Znajdziemy w niej filmy, które na tym wyjątkowym filmowym wydarzeniu zachwyciły publiczność. 

Kolekcja "Filmy z festiwalu w Gdyni" umożliwia obejrzenie najciekawszych polskich produkcji ostatnich lat. Część tytułów jest dostępnych w pakiecie Premium i Premium Sport, inne do jednorazowego wypożyczenia. Warto wspomnieć, że w serwisie jest również sekcja Klub Konesera, w ramach której można obejrzeć produkcje nagradzane też na innych festiwalach, m.in. w Cannes, Toronto, Wenecji, Berlinie oraz tytuły będące laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej.

Jakie tytuły znalazły się w kolekcji Polsat Box Go?

W kolekcji znalazły się tytuły poruszające i prowokujące do myślenia, historie, które zostają z widzem na długo: o współczesnym świecie, ludzkich wyborach, samotności, miłości i walce o godność. Są to m.in:

  • "Kobieta na dachu", 
  • "Zabij to i wyjedź z tego miasta", 
  • "Śubuk", 
  • "Najlepszy", 
  • "Zielona Granica", 
  • "Jak najdalej stąd", 
  • "Dziewczyna z igłą", 
  • "To nie mój film", 
  • "Rzeczy niezbędne", 
  • "Piosenki o miłości", 
  • "Święto ognia", 
  • "Chleb i sól".

Filmy z kolekcji można znaleźć tutaj.



