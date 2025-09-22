Tylko w Polsat Box Go. Festiwalowe hity na wyciągnięcie ręki
22 września rozpoczyna się 50. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Z tej okazji Polsat Box Go przygotował specjalną kolekcję z filmami, które właśnie na tym wydarzeniu zachwyciły widownie. Teraz obejrzysz je w zaciszu własnego domu. Co znalazło się w ofercie?
Polsat Box Go wspiera ambitne kino artystyczne. Z okazji rozpoczęcia 50. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni do swojej oferty dołączył specjalną kolekcję. Znajdziemy w niej filmy, które na tym wyjątkowym filmowym wydarzeniu zachwyciły publiczność.
Kolekcja "Filmy z festiwalu w Gdyni" umożliwia obejrzenie najciekawszych polskich produkcji ostatnich lat. Część tytułów jest dostępnych w pakiecie Premium i Premium Sport, inne do jednorazowego wypożyczenia. Warto wspomnieć, że w serwisie jest również sekcja Klub Konesera, w ramach której można obejrzeć produkcje nagradzane też na innych festiwalach, m.in. w Cannes, Toronto, Wenecji, Berlinie oraz tytuły będące laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej.
W kolekcji znalazły się tytuły poruszające i prowokujące do myślenia, historie, które zostają z widzem na długo: o współczesnym świecie, ludzkich wyborach, samotności, miłości i walce o godność. Są to m.in:
- "Kobieta na dachu",
- "Zabij to i wyjedź z tego miasta",
- "Śubuk",
- "Najlepszy",
- "Zielona Granica",
- "Jak najdalej stąd",
- "Dziewczyna z igłą",
- "To nie mój film",
- "Rzeczy niezbędne",
- "Piosenki o miłości",
- "Święto ognia",
- "Chleb i sól".
Filmy z kolekcji można znaleźć tutaj.
