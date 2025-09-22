W Konkursie Głównym 50. FPFF w Gdyni znalazło się 16 filmów. Laureatów Złotych Lwów i pozostałych wyróżnień wybierze jury pod przewodnictwem Magnusa von Horna – laureata Srebrnych Lwów za "Sweat" i "Dziewczynę z igłą". W szacownym gronie znaleźli się także kompozytor Bartosz Chajdecki ("Bogowie", "Simona Kossak"), scenografka Magdalena Dipont ("Katyń", "Rewers", "Pan T."), operator i reżyser Łukasz Gutt ("Wszystkie nasze strachy"), producentka Magdalena Kamińska ("Biała odwaga"), scenarzysta Łukasz M. Maciejewski ("Czerwony pająk", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje") i aktorka Grażyna Szapołowska ("Krótki film o miłości", "Pan Tadeusz").

50. FPFF w Gdyni. Laureaci Złotych Lwów w Konkursie Głównym

Wśród filmów, które przyjdzie im ocenić, znajdą się najnowsze dzieła uznanych twórców. Czterokrotna laureatka Złotych Lwów Agnieszka Holland (za "Gorączkę", "W ciemności", "Obywatela Jonesa" i "Zieloną granicę") pokaże "Franza Kafkę", którego niedawno wystawiono jako polskiego kandydata do wyścigu po Oscara międzynarodowego. Najważniejszą nagrodę w Gdyni zdobyli swego czasu także Juliusz Machulski (za "Girl Guide") i Piotr Domalewski (za "Cichą noc"). W tym roku będą mieli szanse na kolejne Złote Lwy za sprawą filmów "Vinci 2" i "Ministranci".

Zdjęcie Agnieszka Holland na premierze filmu "Franz Kafka" podczas festiwalu filmowego w Toronto / Darren Eagles / Stringer / Getty Images

50. FPFF w Gdyni. Uznani twórcy walczą o swoje pierwsze Złote Lwy

W Konkursie Głównym znaleźli się także uznani twórcy, którzy byli wielokrotnie nagradzani w Gdyni, ale nigdy nie otrzymali tam najważniejszych laurów. Szczególnie wyczekiwany jest "Dom dobry", najnowsze dzieło Wojciecha Smarzowskiego, którego w przeszłości wyróżniono między innymi za reżyserię i scenariusz "Domu złego" oraz Srebrne Lwy za "Pod mocnym aniołem".

W zestawieniu jest także "Zamach na papieża" Władysława Pasikowskiego, nagrodzonego wcześniej za reżyserię "Psów" i "Jacka Stronga", oraz "Trzy miłości" Łukasza Grzegorzka, wyróżnionego w tej samej kategorii za "Moje wspaniałe życie". Z kolei Michał Kwieciński, któremu "Filip" przyniósł Srebrne Lwy, zaprezentuje swój najnowszy film "Chopin, Chopin".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dom dobry" [zwiastun] materiały promocyjne

50. FPFF w Gdyni. Szykują się niespodzianki

Kolejnym z wyczekiwanych filmów w najważniejszej sekcji tegorocznej Gdyni będzie "LARP. Miłość, trolle i inne questy" Kordiana Kądzieli. Jest on znany przede wszystkim ze swojej pracy przy serialu "1670" – wyreżyserował siedem odcinków produkcji Netfliksa. Z kolei Bartłomiej Ignaciuk, autor "Wielkiej Warszawskiej", dał nam wcześniej serial "Wielka woda", a Maciej Sobieszczański, który pokaże "Brata", "Performera" i "Zgodę". W Konkursie Głównym znalazła się także "Światłoczuła" Tomasza Śliwy, która weszła do polskich kin w styczniu 2025 roku i została bardzo ciepło przyjęta przez krytykę.

W Konkursie Głównym 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni znalazło się aż pięć debiutów pełnometrażowych. Są to "CAPO" Roberta Kwilmana, "Klarnet" Toli Jasionowskiej, "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald, "Terytorium" Bartosza Paducha i "Życie dla początkujących" Pawła Podolskiego.

Zdjęcie Magdalena Maścianica, Michał Sikorski i Bartłomiej Kotschedoff w "Życiu dla początkujących" / materiały prasowe

50. FPFF w Gdyni. Najmocniejszy Konkurs Główny od lat?

W ostatnich latach zwracano uwagę na nierówny poziom produkcji prezentowanych w ramach Konkursu Głównego. Wydaje się, że przy okazji 50. FPFF w Gdyni możemy mieć do czynienia z najmocniejszym zestawieniem od lat. Bardzo dobrze przyjęto pokazywane wcześniej w szerokiej dystrybucji lub w czasie innych festiwali "Światłoczułą" i "Życie dla początkujących". Z kolei "Trzy miłości" wywołały żywe reakcje po swojej premierze na 25. MFF BNP Paribas Nowe Horyzonty. Opinie po pierwszych pokazach "Franza Kafki" i "Domu dobrego" mówią, że to najlepsze filmy Holland i Smarzowskiego od lat.

50. FPFF w Gdyni. Najważniejsze daty

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach od 22 do 27 września 2025 roku. Ostatniego dnia festiwalu wieczorem dowiemy się, kto otrzyma Złote Lwy oraz inne nagrody.