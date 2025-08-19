Twórca "Kodu zła" z nowym horrorem. Zwiastun wbija w fotel
"Keeper" to nowy film twórcy "Kodu zła", skupiający się na historii Liz i Malcolma, którzy mają spędzić wspólny romantyczny weekend z dala od cywilizacji. Premierę zaplanowano na późną jesień tego roku. W sieci właśnie ukazał się zwiastun.
Twórca świetnie przyjętego "Kodu zła" powraca z nową produkcją. W filmie "Keeper" w reżyserii Osgooda Perkinsa w rolach głównych zobaczymy Tatianę Maslany oraz Rossifa Sutherlanda. To historia pary, która spędza romantyczny weekend w odludnej chacie. Kiedy Malcolm niespodziewanie wraca do miasta, Liz zostaje sama. Stopniowo zaczyna wychodzić na jaw coraz więcej mrocznych sekretów, które skrywa to miejsce.
W pozostałych rolach występują Birkett Turton, Erin Boyes, Tess Degenstein, Claire Friesen i Christin Park. Scenariusz napisał Nick Lepard ("Niebezpieczne zwierzęta"). Produkcja filmu zakończyła się już w lipcu 2024 roku, a prawa dystrybucyjne zostały kupione przez Neon (USA i inne rynki) oraz Elevation Pictures (Kanada).
Do sieci trafił zwiastun filmu "Keeper" [zobacz tutaj]. Ujawniono także datę premiery. "Keeper" zadebiutuje 14 listopada 2025 r. Do polskich kin trafi tydzień później - 21 listopada.
