Reklama

Twórca "Kodu zła" z nowym horrorem. Zwiastun wbija w fotel

Oprac.: Justyna Miś
Wiadomości
Dzisiaj, 19 sierpnia (11:07)

"Keeper" to nowy film twórcy "Kodu zła", skupiający się na historii Liz i Malcolma, którzy mają spędzić wspólny romantyczny weekend z dala od cywilizacji. Premierę zaplanowano na późną jesień tego roku. W sieci właśnie ukazał się zwiastun.

"Keeper": o czym jest nowy film Osgooda Perkinsa?

Twórca świetnie przyjętego "Kodu zła" powraca z nową produkcją. W filmie "Keeper" w reżyserii Osgooda Perkinsa w rolach głównych zobaczymy Tatianę Maslany oraz Rossifa Sutherlanda. To historia pary, która spędza romantyczny weekend w odludnej chacie. Kiedy Malcolm niespodziewanie wraca do miasta, Liz zostaje sama. Stopniowo zaczyna wychodzić na jaw coraz więcej mrocznych sekretów, które skrywa to miejsce.

Reklama

W pozostałych rolach występują Birkett Turton, Erin Boyes, Tess Degenstein, Claire Friesen i Christin Park. Scenariusz napisał Nick Lepard ("Niebezpieczne zwierzęta"). Produkcja filmu zakończyła się już w lipcu 2024 roku, a prawa dystrybucyjne zostały kupione przez Neon (USA i inne rynki) oraz Elevation Pictures (Kanada).

"Keeper": zwiastun i data premiery

Do sieci trafił zwiastun filmu "Keeper" [zobacz tutaj]. Ujawniono także datę premiery. "Keeper" zadebiutuje 14 listopada 2025 r. Do polskich kin trafi tydzień później - 21 listopada.

Czytaj więcej: Emocjonujący horror podbija kina. To jeszcze nie koniec historii

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Reklama