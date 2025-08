"Małpa": film grozy na podstawie powieści Stephena Kinga

Bliźniacy Hal i Bill odkrywają na strychu zabawkową małpkę swojego ojca. Wkrótce po tym, w ich najbliższym otoczeniu zaczyna dochodzić do serii zagadkowych i makabrycznych zgonów. Próbując odciąć się od ewidentnie nawiedzonego przedmiotu, bracia postanawiają wyrzucić małpę i kontynuować swoje życie, jakby nic się nie stało. Jednak po latach kolejne niewytłumaczalne śmierci wychodzą na światło dzienne. Czas nie jest sprzymierzeńcem, a zło czyha na każdym kroku.

Film "Małpa" to nieprzewidywalny horror w reżyserii Osgooda Perkinsa - twórcy takich hitów jak "Zło we mnie" i "Kod zła". Scenariusz powstał na podstawie jednego z opowiadań niekwestionowanego mistrza gatunku - Stephena Kinga, który dał światu takie przerażające historie jak "Lśnienie" czy "To". A producentem filmu jest James Wan, mający na swoim koncie takie kultowe serie horrorów jak "Piła", "Obecność" czy "Annabelle".

Reklama

"Małpa" to widowiskowy popis umiejętności Theo Jamesa ("Dżentelmeni", "Biały Lotos", "Niezgodna") oraz Elijaha Wooda ("Yellowjackets", trylogia "Władca Pierścieni").

"Kiedy po raz pierwszy dostałem propozycję wyreżyserowania 'Małpy', poczułem ekscytację. Jest kilka rzeczy na tym świecie, na które ludzie reagują instynktownie. I z jakiegoś powodu zabawka-małpa, z tym swoim uśmiechem i wyłupiastymi oczami, jest dla nas czymś dziwnym i niepokojącym. Wywołuje w nas silną reakcję. Mogłem od razu wyobrazić sobie plakat tego filmu, poczuć energię, jaka z niego emanuje. W zbiorowej podświadomości ta małpa czai się na każdego z nas gdzieś w cieniu" - mówił reżyser filmu w rozmowie z Arturem Zaborskim dla Interii.

"Małpa" w streamingu: gdzie oglądać?

"Małpa" będzie idealnym wyborem na seans w deszczowy wieczór. Horror trafił na platformę Canal+, gdzie można zobaczyć go w ramach abonamentu.

Zobacz też:

Ten film wywoła w Polsce prawdziwą burzę. Już zwiastun szokuje