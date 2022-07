Pomimo przeciętnych recenzji, pierwsza część "Tom Raidera" z Alicią Vikander w roli głównej zarobiła w kinach na całym świecie 275 milionów dolarów. To wystarczyło, aby podjąć decyzję o powstaniu kontynuacji. Vikander w filmie "Tomb Raider" wcieliła się w postać poszukiwaczki przygód Lary Croft. W pierwszej części przygodowego widowiska wyruszyła ona w pełną niebezpieczeństw podróż śladem zaginionego ojca.

W 2021 roku ogłoszono, że za "Tomb Raider 2" odpowiedzialna będzie Misha Green , która zastąpiła wiązanych dotąd z projektem Amy Jump i Bena Wheatleya. Wcześniej pracowała przy takich serialach jak m.in. "Spartacus" i "Synowie anarchii". Sukcesem okazał się stworzony przez nią "Underground" - pierwszy amerykański serial fabularny poświęcony niewolnictwu i podziemnej kolei, której używano na początku XIX wieku do wywożenia niewolników z południowych stanów Ameryki ku wolności na północ bądź do Kanady.



"Tomb Raider 2": Alicia Vikander nie zagra Lary Croft

Zdjęcia do drugiej części filmu "Tomb Raider" miały rozpocząć się w kwietniu 2020, jednak zostały przesunięte z powodu pandemii COVID-19. Opóźnienie produkcji było jednym z powodów zatrudnienia nowej osoby do stworzenia filmu.

Okazuje się jednak, że wytwórnia MGM, która w międzyczasie została przejęta przez Amazon, utraciła w maju 2022 licencję na realizację franczyzy. Kilka dni temu Vikander mówiła w rozmowie z portalem Entertainment Weekly: "W obliczu wykupienia MGM przez Amazona, nie mam pojęcia [co dalej]. To teraz kwestia polityki. Myślę, że zarówno Misha, jak i ja byłyśmy gotowe. Prawdę mówiąc, teraz to już nie jest w naszych rękach".

Firma GK Films, która posiada licencję do franczyzy, poszukuje obecnie nowej wytwórni, która mogłaby zrealizować sequel "Tom Raider". Jedno jest pewne, jeśli powstanie "Tomb Raider 2", w głównej roli nie zobaczymy już Alicii Vikander a ewentualna produkcja będzie zupełnie nowym otwarciem serii.

"Tomb Raider" z 2018 roku był powrotem na duży ekran postaci Lary Croft. Dotąd przygody bohaterki mogliśmy podziwiać w kinach dwukrotnie: w filmie z 2001 roku i w jego kontynuacji z 2003. Gwiazdą obu obrazów była Angelina Jolie.

Kim jest Lara Croft? 1 / 9 Lara Croft zagościła w świecie popkultury w 1996 roku jako bohaterka gry komputerowej „Tomb Raider”. Gry z serii sprzedały się w łącznej liczbie ponad 58 milionów egzemplarzy, była to zatem jedna z najlepiej sprzedających się serii gier komputerowych w historii. Do dziś powstało jedenaście podstawowych edycji tych gier, cztery spin-offy (to określenie nowego produktu powstałego na bazie dużej popularności bohaterów lub wątków produkcji oryginalnych; spin-off występuje też w książkach i komiksach – najczęściej prezentuje wtedy przygody drugoplanowych bohaterów serii pierwotnej, rozwijając wątki poboczne), dziewięć dodatków oraz cztery gry na konsole przenośne. Źródło: Getty Images Autor: Alexander Hassenstein udostępnij

