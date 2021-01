​Misha Green wyreżyseruje kolejną część "Tomb Raidera"

Poznaliśmy nazwisko artystki, która zajmie się stworzeniem drugiej części filmu "Tomb Raider". Będzie to autorka serialu HBO "Kraina Lovecrafta", Misha Green. Nie tylko wyreżyseruje film, w którym w roli Lary Croft wystąpi ponownie Alicia Vikander, ale też napisze jego scenariusz. Informację o dołączeniu Mishy Green do tego projektu jako pierwszy podał portal "Deadline".

Misha Green ma kolejne powody do zadowolenia /Jerod Harris /Getty Images

Pomimo przeciętnych recenzji, pierwsza część "Tom Raidera" z Alicią Vikander w roli głównej zarobiła w kinach na całym świecie 275 milionów dolarów. To wystarczyło, aby podjąć decyzję o powstaniu kontynuacji. Vikander w filmie "Tomb Raider" wcieliła się w postać poszukiwaczki przygód Lary Croft. W pierwszej części przygodowego widowiska wyruszyła ona w pełną niebezpieczeństw podróż śladem zaginionego ojca. Szczegóły fabuły drugiej części nie są znane.



Misha Green na stanowisku scenarzystki i reżyserki filmu "Tomb Raider 2" zastąpiła wiązanych dotąd z projektem Amy Jump i Bena Wheatleya. Wcześniej pracowała przy takich serialach jak m.in. "Spartacus" i "Synowie anarchii". Sukcesem okazał się stworzony przez nią "Underground" - pierwszy amerykański serial fabularny poświęcony niewolnictwu i podziemnej kolei, której używano na początku XIX wieku do wywożenia niewolników z południowych stanów Ameryki ku wolności na północ bądź do Kanady.



"Tomb Raider 2" nie jest jedyną produkcją, z którą w najbliższej przyszłości zwiąże się Green. Autorka pracuje jeszcze nad filmem "The Mother", który jest nazywany żeńskim thrillerem akcji oraz nad remakiem klasycznej pozycji kina blaxploitation, filmem "Cleopatra Jones".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tomb Raider" [trailer 2] materiały dystrybutora

Zdjęcia do drugiej części filmu "Tomb Raider" miały rozpocząć się w kwietniu ubiegłego roku, jednak zostały przesunięte z powodu pandemii COVID-19. Opóźnienie produkcji było jednym z powodów zatrudnienia nowej osoby do stworzenia filmu.

"Tomb Raider 2" dołącza do pokaźnej listy filmów studia MGM, które mają powstać w najbliższej przyszłości. Wśród nich jest nowy, niezatytułowany wciąż film Paula Thomasa Andersona, "Cyrano" Joego Wrighta, film o rodzinie Guccich Ridleya Scotta czy trzecia część "Legalnej blondynki", a także "Thirteen Lives" Rona Howarda, "Three Thousand Years of Longing" George'a Millera, nowa adaptacja "Skrzypka na dachu" oraz ekranizacja powieści Andy'ego Weira, autora "Marsjanina" - "Project Hail Mary".