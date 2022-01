Tomasz Raczek przewidział śmierć słynnego himalaisty

"Nie patrz w górę" to czarna komedia katastroficzna o dwójce astronomów - w tych rolach Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence - którzy próbują ostrzec ludzkość przed zbliżającą się w stronę Ziemi niebezpieczną kometą. Tyle że ich przestrogi mało kto bierze na poważnie, a oni sami stają się bohaterami memów. Produkcja weszła do kin 10 grudnia, a dwa tygodnie później zadebiutowała na Netfliksie. To widowisko cieszy się wielkim zainteresowaniem i zbiera bardzo pochlebne recenzje. Według portalu "Flixpatrol" "Nie patrz w górę" jest obecnie najpopularniejszym filmem na platformie w 88 krajach. Znany krytyk filmowy Tomasz Raczek, nie mógł więc pominąć tego tytułu w cyklu swoich recenzji, które publikuje na YouTubie.

Reklama

Wideo NIE PATRZ W GÓRĘ, reż. Adam McKay , Netflix, prod. 2021 - wideorecenzja Tomasza Raczka.

W tej opowieści poruszył go m.in. fragment, w którym para astronomów odwiedza poranny program telewizyjny. Kiedy oboje próbują nagłośnić to, że w stronę Ziemi zmierza duża kometa, która w nią uderzy, prowadzący show wszystko obracają w żart - ich zachowanie jest zupełnie nieadekwatne do powagi tematu.



To przypomniało Raczkowi wywiad, który przeprowadził w 1989 r. z Jerzym Kukuczką, Polakiem, który jako drugi człowiek na świecie zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie znajdujące się tam ośmiotysięczniki - jest ich tam 14. Himalaista zginął na wysokości 8300 metrów 24 października 1989 w trakcie wchodzenia na Lhotse w Nepalu. Podczas tego wywiadu Raczek, tak jak prezenterzy pokazani w filmie, musiał robić dobrą minę do złej gry...

Wideo 100 PYTAŃ DO JERZY KUKUCZKA 1989

Tomasz Raczek: Czułem, że Kukuczka nie wróci z tej wyprawy

"Gdy pracowałem w telewizyjnej Dwójce, dostałem polecenie, aby przeprowadzić wywiad z Jerzym Kukuczką. Nie pasjonuję się himalaizmem, nie mam wielkiego doświadczenia, jeśli idzie o te tematykę. No, ale to było polecenie z góry, związane z tym, że Jerzy Kukuczka dostawał pieniądze od telewizji na kolejną wyprawę w Himalaje. I był zobowiązany do występowania w programach telewizyjnych. (...) Między innymi mnie poproszono, jako specjalistę od wywiadów, żebym rozmawiał" - opowiada Raczek.

30 lat temu zginął Jerzy Kukuczka. "Tego typu ludzi już nie ma"

"Problem polegał na tym, że gdy tylko wszedłem do studia, poczułem - i proszę się teraz ze mnie nie śmiać, bo ja to naprawdę czułem - że Jerzy Kukuczka nie wróci z tej wyprawy. I rozmawiając z nim cały czas miałem w głowie to, że on tam zginie. Nie wiem, skąd to się wzięło, bo on wielokrotnie już szedł w góry i wracał, mając różne niebezpieczne przygody. Ja z kolei niespecjalnie znałem się na wspinaczce wysokogórskiej, więc była to czysta intuicja, jakieś przeświadczenie. Byłem po prostu marmurowo-kamiennie pewny tego, że to się stanie. I właściwie ciągle głos mi zanikał, słowa więzły w gardle, bo musiałem to przemóc. Robić dobrą minę do wyjątkowo złej gry, bo ja właśnie czułem i widziałem zagładę (...) człowieka" - relacjonuje.

Wideo JUREK - trailer filmu o Jerzym Kukuczce

Kiedy Kukuczka wyruszył w swoją podróż, Raczek codziennie sprawdzał wiadomości na jego temat. Aż do dnia, gdy okazało się, że on faktycznie zginął w Himalajach. Krytyk przyznał, że rozmowa z Kukuczką do dziś jest jednym z najbardziej nieprzyjemnych wspomnień w jego całej karierze telewizyjnej. Ze względu na uczucie, "kiedy się rozmawia z człowiekiem i widzi się, czuje się jego nadchodzącą śmierć".



Zobacz również:

Największe polskie filmowe skandale i wpadki 2021 roku



Skandale w świecie kina w 2021 roku

Najlepsze aktorki 2021



Najlepsi aktorzy 2021 roku