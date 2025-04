To nie koniec przygód Lokiego! Zobaczymy go szybciej niż sądziliśmy

Loki - uwielbiany (prawie) złoczyńca MCU

Przygoda Toma Hiddlestona z portretowaniem nordyckiego boga zaczęła się w 2011 roku wraz z premierą filmu "Thor". Później aktor powtórzył rolę Lokiego w kontynuacjach "Avengers" (2012), "Thor: Mroczny świat" (2013), "Avengers: Czas Ultrona" (2015), "Thor: Ragnarok" (2017), "Avengers: Wojna bez granic" (2018), "Avengers: Koniec gry" (2019) i "Ant-Man i Osa: Kwantumania" (2023).

Przez lata zyskał sympatię widzów, więc Marvel nie chciał całkowicie rezygnować z przygód Lokiego. W 2021 wyszedł serial o psotnym bracie Thora, który doczekał się dwóch sezonów. Na ekranie Tomowi Hiddlestonowi partnerowali m.in. Sophia Di Martino, Jonathan Majors, Ke Huy Quan, Owen Wilson i Tara Strong.

Co dalej z Lokim? Zdradza Tom Hiddleston

Tom Hiddleston niedawno udzielił wywiadu "ComicBook", w którym podzielił się, co dalej czeka Lokiego. W końcu Marvel Studios niedawno ogłosiło obsadę "Avengers: Doomsday", w której znalazł się też gwiazdor portretujący nordyckiego boga.

"[Jestem] bardzo, bardzo podekscytowany" - powiedział Hiddleston. "To naprawdę niezwykłe, że mogę o tym mówić, ponieważ głównie jestem w sytuacji, w której wiem i nie mogę nic powiedzieć... to był niezwykły rozdział mojego życia, w którym grałem Lokiego, i jeszcze się nie skończył".



Inni potwierdzeni członkowie obsady to Chris Hemsworth jako Thor, Anthony Mackie jako Sam Wilson, Sebastian Stan jako Bucky Barnes, Zimowy Żołnierz, Paul Rudd jako Scott Lang/Ant-Man i inni.

Powraca również kilku aktorów ze świata "X-Men", który oficjalnie łączy się z MCU w "Doomsday". W obsadzie Marvel Mutants znaleźli się Patrick Stewart, Ian McKellen, Kesley Grammer jako Beast, Alan Cumming jako Nightcrawler, James Marsden jako Cyclops i Rebecca Romijn jako Mystique.



"Avengers: Doomsday" ma trafić do kin 1 maja 2026 roku. Później zaplanowany jest sequel - "Avengers: Secret Wars".