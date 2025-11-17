"Król rozrywki" podbija Netfliksa

15 listopada Netflix do swojej oferty dołączył jeden z filmów Michaela Graceya, specjalisty od muzycznych hitów. Twórca zrealizował również produkcję "Better Man" o Robbie Williamsie i film o Pink. W 2017 w kinach debiutował jego musical z ogromną plejadą gwiazd Hollywood. Mowa oczywiście o "Królu rozrywki", który nie tylko podbijał kina, ale teraz robi także furorę na Netfliksie!

Historia luźno podąża śladami prawdziwych wydarzeń - amerykańskiego przedsiębiorcy P.T. Barnuma, który zasłynął dzięki stworzeniu wyjątkowego cyrku. W filmie skupiamy się na jego poszukiwaniach artystów, drodze do sławy i motywach, które prowadziły go przez życie. W główną rolę w produkcji wcielił się Hugh Jackman. Na ekranie partnerowały mu znane nazwiska Hollywood, m.in. Zendaya, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson czy Keala Settle.

Mimo że fabuła została określona przez niektórych krytyków jako płytka i schematyczna, film zdobył uznanie wśród publiczność. Historia zrealizowana z rozmachem w połączeniu ze świetną obsadą i porywającą ścieżką dźwiękową spodobała się wielu widzom. Niektórzy do dziś słuchają piosenek stworzonych specjalnie do tego filmu. Na 75. ceremonii wręczenia Złotych Globów utwór muzyczny "This is me" został nagrodzony w kategorii najlepsza piosenka i był nominowany na 90. ceremonii wręczenia Oscarów.

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z tym tytułem, to koniecznie musicie to zrobić. Od 15 listopada film dostępny jest w ramach abonamentu Netfliksa. Nie pozostaje nic innego, jak przygotować popcorn i zasiąść do seansu!

