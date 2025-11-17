Świat oszalał na ich punkcie. Powstanie film pokroju "Barbie"?

Labubu: upiorne pluszaki, które opanowały świat

Labubu to postać stworzona przez hongkońsko-holenderskiego projektanta na potrzeby opowieści "The Monsters". Odkąd kolekcjonerskie pluszaki zaczęły być sprzedawane na całym świecie przez firmę Pop Mart, tłumy oszalały na ich punkcie. Kolorowe maskotki noszą nie tylko dzieci, ale i dorośli - w tym celebryci. Z zakupem Labubu wiąże się też efekt niespodzianki - nigdy nie wiadomo, na którą maskotkę trafimy.

Można śmiało stwierdzić, że świat oszalał na punkcie kolorowych maskotek Labubu. Nic dziwnego, że na jaw wyszła informacja, o planie stworzenia filmu na podstawie kultowych zabawek. Sony Pictures, producent filmów "Jumanji" i "K-pop Demon Hunters", za pośrednictwem działu animacji nabyło prawa do ekranizacji chińskiej marki lalek z zamiarem nakręcenia filmu i - jeśli się powiedzie - wykreowania całej serii. Na tym etapie nie ma jeszcze informacji, kto zagra w produkcji i czy finalny film będzie całkowicie animowany czy też aktorski.

Sony nie podjęło się komentarza nowych doniesień.

Film o Labubu może odnieść sukces

Film o Labubu wpisałby się w trendy rynku. W ostatniej dekadzie zabawki stały się inspiracją dla wielu filmów. Można wymienić chociażby takie tytuły jak "Lego Movie" czy "Barbie", która kilka lat temu opanowała kina na całym świecie, a widzowie licznie przychodzili na seanse ubrani cali na różowo.

Zdjęcie Margot Robbie w filmie "Barbie" / materiały prasowe

