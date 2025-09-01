To był znak, że warto przywrócić ten film do polskich kin. Po 40 latach!

"Amadeusz": porywająca historia znowu w kinach

Porywająca historia muzycznego geniusza Mozarta i jego przeciwnika Salieriego to jeden z najlepszych filmów, nie tylko kostiumowych, w historii kina. Nagrodzona ośmioma Oscarami produkcja miała premierę w 1984 roku i wciąż zachwyca kinomanów na całym świecie.

Odrestaurowany w 4K "Amadeusz" Miloša Formana miał swoją repremierę w maju 2024 roku w Hollywood. Akademia Oscarowa przygotowała odnowioną cyfrowo kopię niedostępnej przez blisko ćwierćwiecze i uważanej za najlepszą wersji kinowej filmu. Za sprawą Past Perfect, nowego dystrybutora klasyki filmowej, produkcja w wersji kinowej oraz po rekonstrukcji obrazu i dźwięku w 4K zawita we wrześniu na polskie ekrany.

Reklama

- Uwielbiam "Amadeusza" i towarzyszy mi on przez całe życie jako kinomanowi, fanowi muzyki poważnej i miłośnikowi dużych widowisk. Kiedy dowiedziałem się, że raptem rok temu "Amadeusz" w wersji kinowej, która zdobyła 8 Oscarów, przeszedł rekonstrukcję 4K poczułem, że to znak, że warto przywrócić ten film do polskich kin. Wiem, że polska publiczność, podobnie jak ja, kocha "Amadeusza" i zamarzyła mi się celebracja wizji Miloša Formana na dużym ekranie - tam, gdzie jest właściwe i naturalne miejsce dla tego dowcipnego, pięknego i bardzo spektakularnego filmu. Wreszcie możemy oglądać "Amadeusza" w takiej jakości obrazu i z takim dźwiękiem, jak amerykańscy widzowie w momencie premiery kinowej w 1984 roku - mówi Sebastian Smoliński, założyciel firmy Past Perfect.

- Trochę się obawiałem, że po korekcie napisów, pisaniu o tym filmie i rozmawianiu o nim z kiniarzami poczuję przesyt - ale pierwszy seans wersji odrestaurowanej w kinie był dla mnie dużym przeżyciem i czułem, że oglądam tę opowieść na nowo. Fascynuje mnie, że film Formana dzieje się w rzeczywistości pozornie bardzo odległej i zaprzeszłej, ale ma świeży, nowoczesny, popularny sznyt: jest niesłychanie wciągający i bardzo zmyślnie opowiedziany, ma mnóstwo humoru, w tym na poziomie dialogów.

- Forman i jego ekipa balansują pomiędzy przystępną formą a bardzo wyrafinowaną pracą operatorską, scenograficzną, muzyczną i kostiumową, o wspaniałym montażu nie wspominając. To totalna robota filmowa, także w sposobie, w jakim łączą się ze sobą teatr, opera, muzyka klasyczna i kino. Nie wiem, czy jest drugi film w historii, który dokonuje tej syntezy w tak zgrabny, atrakcyjny i lekki sposób. Ten film o Mozarcie sam jest trochę Mozartowski - dodaje Smoliński.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Amadeusz" [trailer] materiały promocyjne

Ten film był skazany na sukces

Co takiego jest w "Amadeuszu", że po 41 latach od premiery wciąż wzbudza zachwyt i wywołuje wielkie emocje wśród widzów? Co przesądziło o światowym powodzeniu tej produkcji? Sebastian Smoliński uważa, że kluczem do sukcesu była współpraca Formana z Saulem Zaentzem - jednym z najbardziej wizjonerskich amerykańskich producentów.

- Taki sukces ma wielu ojców oraz kilka matek. "Amadeusz", choć duże studia nie chciały go sfinansować, był po trosze skazany na sukces jako filmowa adaptacja głośnej sztuki z Londynu, która podbiła też Broadway. Myślę, że kluczem do sukcesu była współpraca Formana z Saulem Zaentzem - jednym z najbardziej wizjonerskich amerykańskich producentów. Wcześniej panowie zrobili "Lot nad kukułczym gniazdem" i pierwszy raz rozbili Oscarowy bank. Przy "Amadeuszu" spotkali się ponownie, by stworzyć film doskonały na poziomie rzemiosła, ale też obdarzony duszą i głębią. To niepowtarzalny wyczyn - myślę, że do dzisiaj film ma w sobie ten uwodzicielski aspekt - wyjaśnia dystrybutor.

- "Amadeusz" to też przeciwieństwo "filmu jednorazowego", który oglądamy i szybko o nim zapominamy. Niektórzy powtarzają film Formana raz do roku lub częściej - za każdym razem powrót do świata Salieriego i Mozarta dostarcza nowych wzruszeń, emocji i inspiracji - dodaje.

"Amadeusz", oparty na przebojowej sztuce Petera Shaffera, trafi do kilkudziesięciu polskich kin studyjnych i do multipleksów już 3 września.