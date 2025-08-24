"Amadeusz": porywające widowisko po latach znowu na ekranach kin!

"Amadeusz" Miloša Formana w odrestaurowanej wersji znowu w kinach

Opowiadać przez ponad dwie i pół godziny o muzyce, sztuce, pasji, miłości, nienawiści i niezbadanych wyrokach losu w sposób równie lekki, co przejmujący to zadanie dla największych. Deszcz nagród, jaki Miloš Forman otrzymał za "Amadeusza", utwierdził jego pozycję w panteonie światowego kina.

Porywająca historia muzycznego geniusza Mozarta (Tom Hulce) i jego zazdrosnego przeciwnika Salieriego (F. Murray Abraham) to nagrodzony ośmioma Oscarami wielki spektakl Formana oraz jeden z najlepszych filmów kostiumowych w historii kina. W scenerii XVIII-wiecznego Wiednia rozgrywa się pełen pasji, gniewu i uniesień pojedynek między dwoma bohaterami, których dzieli prawie wszystko - poza miłością do pięknej muzyki.

Reklama

Epickie kino, wybitna ścieżka dźwiękowa, oszałamiająca opera, humor i trzymający w napięciu dramat: "Amadeusz" to widowisko na wszystkie czasy - i widowisko wszech czasów.

Odrestaurowany w 4K "Amadeusz" miał swoją repremierę w maju 2024 roku w Hollywood. Akademia Oscarowa przygotowała odnowioną cyfrowo kopię niedostępnej przez blisko ćwierćwiecze i uważanej za najlepszą wersji kinowej filmu. Za sprawą Past Perfect, nowego dystrybutora klasyki filmowej, "Amadeusz" Miloša Formana w wersji kinowej oraz po rekonstrukcji obrazu i dźwięku w 4K zawita we wrześniu na polskie ekrany.

"'Amadusz' to jeden z filmów-mitów, bardzo ważny także dla polskiej publiczności. (...) Jak tylko zobaczyłem, że powstała zniewalająca pod względem wizualnym i dźwiękowym wersja odrestaurowana, pomyślałem: miejsce tego filmu jest w polskich kinach. Pytanie czy Mozart jest największą marką w europejskiej muzyce (wybacz Bachu, wybacz Chopinie) pozostaje otwarte..." - mówi Sebastian Smoliński, założyciel firmy Past Perfect.

Zdjęcie "Amadeusz" wraca do kin, fot. Past Perfect

"Amadeusz", oparty na przebojowej sztuce Petera Shaffera, trafi do kilkudziesięciu polskich kin studyjnych i do multipleksów już 3 września.

Na potrzeby filmu dystrybutor przygotował całkowicie nowy zestaw materiałów promocyjnych i merytorycznych. Plakat wykonał ceniony i rozpoznawalny na świecie polski autor Maks Bereski (Plakiat). Jego dzieło zakorzenione jest w tradycji polskiej szkoły plakatu i stanowi nową interpretację filmu.

Zdjęcie Artystyczny plakat filmu "Amadeusz" / materiały prasowe

Past Perfect: nowy dystrybutor klasyki filmowej

Past Perfect to nowa firma zajmująca się dystrybucją jakościowej klasyki. Jej założycielem jest Sebastian Smoliński - krytyk, filmoznawca i edukator z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie popularyzacji historii kina. Past Perfect łączy głęboką pasję z potrzebą dzielenia się filmami z polską publicznością.

Najcenniejsze filmy z przeszłości zajmują coraz ważniejsze miejsce w programach imprez filmowych. Past Perfect włącza się w ten ruch, oferując kinom w całej Polsce odrestaurowaną klasykę najwyższej jakości. Dystrybucji towarzyszyć będą działania kuratorskie, merytoryczne i edukacyjne, dzięki którym każdy film będzie początkiem pasjonującej opowieści o historii kina.

"W naszym katalogu znajdują się filmy nagrodzone Oscarami, uwielbianie przez światową publiczność i stworzone do oglądania na dużym ekranie. Chcemy pokazywać też małe arcydzieła, które, mamy nadzieję, rodzima widownia będzie odkrywać z ekscytacją" - zapewnia Sebastian Smoliński.