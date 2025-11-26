Ten film ma zadatki na hit. Wybitna rola przyniesie jej pierwszego Oscara?

Film "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" otrzymał cztery nominacje do Gotham Awards (rozdanie 1 grudnia), przyznawanych od 35 lat w Nowym Jorku, które tradycyjnie symbolicznie otwierają sezon nagród filmowych. Są to nominacje w kategoriach: najlepszy film, najlepszy scenariusz, najlepsza reżyseria (Mary Bronstein) i najlepsza rola pierwszoplanowa (Rose Byrne).

Reklama

Zjawiskowa i elektryzująca Rose Byrne (nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem na tegorocznym Berlinale) daje prawdziwy aktorski popis i jest prawdziwą gwiazdą tego projektu. Bardzo możliwe, że przyniesie jej on debiutancką nominację do Oscara.

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła": O filmie

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" to emocjonalny rollercoaster o kobiecie, która każdego dnia toczy walkę z rzeczywistością, rozpadającym się życiem i własnymi granicami wytrzymałości.

Kiedy jej córka zapada na tajemniczą chorobę, a mąż znika w interesach, świat Lindy zaczyna się walić, zamieniając jej codzienność w bieg z przeszkodami, którego nie da się ukończyć.

W bliskich kadrach o niesamowitej intensywności wizualnej film pulsuje napięciem i emocjami. Rose Byrne tworzy wybitną kreację, wykonując mistrzowski slalom między gniewem, rozpaczą, determinacją i szaleństwem. To realistyczny, przejmujący, a zarazem niepokojący portret kobiety, która w obliczu chaosu próbuje zachować resztki kontroli.

Reżyserka Mary Bronstein, czerpiąc inspirację z własnej historii, i producent Josh Safdie ("Nieoszlifowane diamenty") serwują kino, które obala mit doskonałego macierzyństwa i zostawia widza bez tchu. W drugoplanowej obsadzie występują rewelacyjni Conan O’Brien jako terapeuta i raper A$AP Rocky jako dozorca motelu.

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" w kinach od 20 lutego 2026 roku. Best Film jest polskim dystrybutorem filmu.