"Sara": Agnieszka Włodarczyk była nadzieją kina

Agnieszka Włodarczyk może się pochwalić jednym z najmocniejszych aktorskich debiutów końca minionego wieku. Karierę rozpoczęła od roli w musicalu "Metro". Miała zaledwie 16 lat, kiedy zadebiutowała na dużym ekranie.

Maciej Ślesicki zaangażował ją do głównej roli kobiecej w "Sarze" . Na to, by rozebrała się przed kamerą, musiała wyrazić zgodę jej mama. Agnieszka Włodarczyk wystąpiła wtedy aż w dziesięciu bardzo sensualnych scenach. Po premierze "Sary" uznana została za nadzieję polskiego kina.

Zdjęcie Agnieszka Włodarczyk w 1999 roku. / Mieczyslaw Wlodarski/Reporter / East News

Reżyser wybrał Włodarczyk spośród 250 kandydatek. "Dziewczyna albo ma coś w spojrzeniu, uśmiechu, gestach, albo nie. Szkoła aktorska nie ma z tym 'czymś' nic wspólnego" - tłumaczył wybór nieprofesjonalnej aktorki Ślesicki.

"Girl Guide": Paweł Kukiz na ekranie

W "Girl Guide" w rolach głównych Juliusz Machulski obsadził filmowych debiutantów, obdarzonego charyzmą Pawła Kukiza , lidera znanej rockowej grupy Piersi, dziś polityka oraz modelkę i miss piękności Renatę Gabryjelską, wówczas studentkę prawa. Oboje wywiązali się z powierzonych im zadań bez zarzutu, tworząc niepowtarzalny duet.

Nakręcona w rekordowo krótkim czasie osiemnastu dni bezpretensjonalna, niskobudżetowa komedia Juliusza Machulskiego odniosła wielki sukces. Na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni zdobyła Złote Lwy, nagrodę publiczności i nagrodę Fundacji Kultury za debiut dla Pawła Kukiza.

Zdjęcie Renata Gabryjelska i Paweł Kukiz w filmie "Girl Gudie" / materiały prasowe

"Psy": Agnieszka Jaskółka

Agnieszka Jaskółka swoją karierę zawdzięcza Lidii Popiel. Znana fotografka i żona Bogusława Lindy, wypatrzyła śliczną nastolatkę w centrum handlowym, gdy szukała nowych twarzy do sesji. Zdjęcie nastolatki zobaczył Władysław Pasikowski i zaproponował jej udział w castingu do roli Andżeli. Chociaż nie miała doświadczenia, to na planie filmowych poradziła sobie doskonale, a do zagrania miała bardzo odważne sceny.



Zdjęcie Bogusław Linda i Agnieszka Jaskółka w filmie "Psy" / materiały prasowe

Jaskółka wcieliła się w wychowankę domu dziecka, która została kochanką bohatera granego przez Bogusława Lindę. Udział młodej aktorki w "Psach" wzbudził kontrowersje. Chodziło o wiek aktorki. Niektóre media podają, że podczas grania bardzo śmiałych scen erotycznych początkująca aktorka miała zaledwie 14 lat. Sama zainteresowana zaprzeczyła tym doniesieniom i przyznała, że miała wtedy 17 lat.

Za swoją rolę została wyróżniona na 17. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gdy odbierała nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą, wiele osób twierdziło, że to początek pięknej kariery. Stało się jednak inaczej. Niespodziewanie młoda aktorka wyjechała z kraju. Za granicą próbowała swoich sił w modelingu.



Fani aktorki nie wiedzieli, że za jej wyjazdem krył się dramat. O tragicznych wydarzeniach powiedziała dopiero po latach. Gdy Agnieszka Jaskółka miała 17 lat, jej mama została zabita podczas napadu rabunkowego na ich dom.



Mama Agnieszki nie zdążyła zobaczyć debiutu córki na ekranie. Zginęła przed premierą "Psów", a wcześniej nie wiedziała do końca, w jakiego rodzaju produkcji bierze udział jej córka.



Ukrywałam przed nią, że to film ze scenami erotycznymi i taką ilością przekleństw. Mama była konserwatywna i za nic w świecie nie zgodziłaby się na moją Andżelę. Tylko tata był wtajemniczony, a mamie tłumaczyłam, że to film dla młodzieży wyjaśniła Jaskółka.

"Szamanka": Najważniejsza rola Iwony Petry

Iwona Petry była odtwórczynią tytułowej roli w głośnym filmie Andrzeja Żuławskiego "Szamanka" (1996). Historia jej aktorskiego odkrycia przypomina przypadek gwiazdy "Idy" - Agaty Trzebuchowskiej. Obydwie dziewczyny trafiły bowiem na plan filmowy wprost z kawiarni. Kiedy Andrzej Żuławski wypatrzył interesującą twarz na Nowym Świecie, Iwona Petrykowska - tak brzmi prawdziwe nazwisko Petry - miała niecałe 20 lat.

Zdjęcie Iwona Petry w filmie "Szamanka" / materiały dystrybutora

Informacja, jakoby rola w "Szamance" była jej aktorskim debiutem, jest jednak nieprawdziwa. Jako Iwona Petrykowska pojawiła się w 1993 roku w jednej scenie w filmie Radosława Piwowarskiego "Uprowadzenie Agaty". Zagrała w nim dziewczynę aresztowanego Ryśka, która oddaje się na stogu siana funkcjonariuszowi policji w zamian za gwarancję uwolnienia ukochanego. Najważniejszym momentem jej skromnej filmografii jest jednak "Szamanka", która powstała według scenariusza znanej pisarki Manueli Gretkowskiej. Film od początku wzbudzał wiele kontrowersji, głównie za względu na odważne sceny erotyczne.

Zdjęcie Kadr z filmu "Szamanka" / materiały dystrybutora

"Szamanka" była historią "osobliwego" i burzliwego związku pomiędzy młodym antropolgiem Michałem i niezwykłą studentką o ksywce Włoszka. Iwonie Petry partnerował na ekranie Bogusław Linda. Tematem obrazu było "seksualne zatracenie, które w najwyższej ekstazie zrównuje się ze śmiercią".

Najwięcej emocji wywołała scena zjedzenia mózgu przez Włoszkę (Iwona Petry) swemu kochankowi Michałowi (Bogusław Linda). Andrzeja Żuławskiego oskarżano o pornografię, sadystyczne operowanie przemocą, brak klasy i przekroczenie wszelkich zasad dobrego smaku.



"Wołyń": Michalina Łabacz rzucona na głęboką wodę

Film "Wołyń" poświęcony był przemilczanej wcześniej kwestii zbrodni wołyńskiej. Do kluczowej roli Zosi poszukiwano odtwórczyni podczas castingów, które trwały prawie rok. Studentkę warszawskiej Akademii Teatralnej, urodzoną w 1992 roku w Suwałkach Michalinę Łabacz wybrano spośród 250 kandydatek.



Aktorka przyznała, że jeszcze przed realizacją filmu czytała wiele na temat Wołynia i uczyła się pilnie, jak i inni aktorzy, wołyńskiego dialektu. "Jest to trudny film, ale czuję, że tworzymy razem coś niesamowitego" - deklarowała młoda aktorka podczas pracy na planie. "Trzeba mówić o takich rzeczach i trzeba pamiętać" - dodała.



Michalinę Łabacz nagrodzono na Festiwalu Filmowym w Gdyni za profesjonalny debiut aktorski.

"Sporo osób mówiło mi, że zostałam rzucona na głęboką wodę, ale tak naprawdę głębszej wody wymarzyć sobie nie mogłam. Spełniło się moje największe marzenie" - powiedziała debiutująca wtedy akotrka po sukcesie filmu.



Na pewno nigdy nie zapomnę sceny porodu, którą kręciliśmy w moje urodziny, a ja trzymałam na rękach najmłodszego aktora - miał zaledwie tydzień. Było to wielkie przeżycie i trudne warunki, a wokół mnóstwo się działo. Myślę też, że sceny rzezi dały w kość całej ekipie, kiedy mieliśmy na zrobienie jednej sceny zaledwie kilkadziesiąt minut. Wokół płonęły chaty, biegały zwierzęta, a ja uciekałam z płaczącym dzieckiem na rękach wśród ognia i tortur. Dawałam z siebie wszystko, nie było powtórki. Naprawdę nie wiedziałam, co się wokół dzieje, zwłaszcza że nie miałam nigdy styczności z tak małymi dziećmi wyznała później.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wołyń" [trailer] materiały dystrybutora

