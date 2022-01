Małgorzata Rozenek-Majdan urodziła się w Warszawie 1 czerwca 1978 roku (choć data ta była wielokrotnie podważana przez różne media i stała się powodem żartów nawet ze strony samej aktorki). Jest córką Stanisława Kostrzewskiego, ekonomisty związanego z partią polityczną PiS, i Zofii Kostrzewskiej. Ma starszego o pięć lat brata Michała, który jest tancerzem baletowym.



Małgorzata Rozenek-Majdan: Prawo i telewizja

W 1997 roku Rozenek-Majdan ukończyła szkolę baletową, do której chodziła przez niemal dekadę. Nie zdecydowała się jednak kontynuować kariery w tym kierunku. Wybrała studia prawnicze. Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Została również doktorantką na tym wydziale.



W 2012 roku Małgorzata Rozenek-Majdan rozpoczęła karierę telewizyjną od prowadzenia polskiej wersji brytyjskiego programu "Perfekcyjna Pani Domu". Na casting do programu przyszła z wydaną przez siebie książką "Perfekcyjna Pani Domu", co miało pokazać, jak poważnie podchodzi do pracy w stacji TVN.



Wcześniej występowała gościnnie w kilku programach na antenie Polsat Cafe, takich jak: "Zacisze Gwiazd", "Kobieta Cafe" czy "Zrozumieć kobietę".

Po "Perfekcyjnej Pani Domu" jej kariera telewizyjna nabrała tempa. Była jurorką w programie "Bitwa o dom", prowadziła programy "Piekielny hotel" oraz "Projekt Lady". Oglądaliśmy ją też w "Azja Express" oraz "Iron Majdan". Najnowszy program celebrytki nosił nazwę "Rozenek cudnie chudnie". Gwiazda pokazywała w nim, jak traci kilogramy po ostatniej ciąży.



Małgorzata Rozenek-Majdan jest nie tylko prezenterką telewizyjną, ale także autorką wielu bestsellerowych poradników książkowych. Wystarczy wymienić takie pozycje, jak: "Perfekcyjny ogród. Poradnik", "Perfekcyjny rok z perfekcyjną panią domu" oraz "Jak dbać o siebie perfekcyjnie".



Małgorzata Rozenek-Majdan: Życie prywatne

Słynna prezenterka telewizyjna wychodziła za mąż trzykrotnie. W czasie studiów została żoną Łukasza Bukaczewskiego, jednak małżeństwo zakończyło się rozwodem.



Od 2003 do 2013 roku była żoną aktora Jacka Rozenka, którego nazwisko zostawiła nawet po rozwodzie. Para ma dwóch synów: Stanisława i Tadeusza, którzy przyszli na świat dzięki metodzie in vitro. Małgorzata Rozenek-Majdan bardzo często wypowiada się na ten temat, a nawet napisała o sztucznym zapłodnieniu książkę.



W 2013 roku prezenterka zaczęła spotykać się z byłym piłkarzem i bramkarzem reprezentacji Polski, Radosławem Majdanem, z którym w 2016 roku wzięła ślub. W 2020 roku na świat przyszedł ich syn, który otrzymał imię Henryk.

Małgorzata Rozenek-Majdan jest osobą bardzo medialną, aktywnie prowadzi swoje konta w serwisach społecznościowych. Polską prezenterkę oraz pisarkę znajdziemy m.in. na Instagramie, gdzie publikuje mnóstwo zdjęć. Jej konto na tym serwisie społecznościowym obserwuje aż 1,4 mln osób.



Małgorzata Rozenek-Majdan aktorką

Ostatnio fani mogli poznać Małgorzatę Rozenek-Majdan z zupełnie innej strony. W maju 2021 roku na ekranach kin zadebiutowała romantyczna komedia "Druga połowa" , która była jej aktorskim debiutem.



Popularna prezenterka telewizyjna wcieliła się w postać charakternej dziennikarki sportowej, będącej najlepszą przyjaciółką jednego z głównych bohaterów filmu. "Małgosia zagrała postać, której charakter zgodny jest z tym, co znamy z 'Perfekcyjnej Pani Domu'" - podkreślał jeden ze scenarzystów filmu, Sebastian Staszewski - z redakcji sportowej Interii.



Małgorzata Rozenek-Majdan w filmie "Druga połowa" 1 / 4 Popularna prezenterka telewizyjna wcieliła się w postać charakternej dziennikarki sportowej, będącej najlepszą przyjaciółką jednego z głównych bohaterów filmu.

I dodał, że tym, co zdecydowało o wyborze Rozenek-Majdan do roli energicznej i bezkompromisowej dziennikarki, był bardzo wyrazisty charakter celebrytki. "Ze swoim ciętym żartem, celną ripostą i fajnym poczuciem humoru świetnie odnalazłaby się w męskim świecie dziennikarstwa" - Staszewski charakteryzował postać, w którą wcieliła się Rozenek-Majdan.

Teraz celebrytkę zobaczymy w kolejnej kinowej produkcji. Równolegle do pracy na planie "Drugiej połowy", Rozenek-Majdan realizowała bowiem zdjęcia do filmu Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia" . Produkcja porusza między innymi temat aktualnej pandemii oraz jej wpływu na codzienne życie ludzi.



"Mój debiut fabularny będzie więc w dwóch różnych miejscach jednocześnie. Na planie dotarło do mnie, jak trudno być dobrym aktorem. Nie będę mówiła, że jest mi do tego daleko, bo szczerze mówiąc, są fragmenty, które bardzo mi się podobają" - Rozenek-Majdan tłumaczyła w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle.

"Miłość, seks & pandemia" 1 / 6 Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią Codid-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Oto film, który nie boi się tematów tabu i pokazania seksu i miłości, jakimi są naprawdę. To historia nowoczesnych, przebojowych kobiet, która nikogo nie pozostawi obojętnym - zapowiada dystrybutor, Kino Świat.

Gwiazda nie ukrywała, że kreacja filmowej Nory była niej sporym wyzwaniem. Jej rola wiąże się bowiem z licznymi scenami erotycznymi, a postać, którą zagrała celebrytka, całkowicie odbiega od tego, jaka jest prywatnie.



Oczywiście to nie jest przyjemne. Jest pełno ludzi, ktoś robi zdjęcia, ktoś robi dźwięk, a ty masz nagle udawać, że kochasz się z kimś, i to ma być naturalne, a wiadomo, że cię to peszy, ale Patryk potrafi tak zrobić, że to jest tak rozbite na czynniki pierwsze, że w ogóle nie ma takiej sytuacji. Natomiast to nie te sceny były najtrudniejsze. zdradziła Małgorzata Rozenek-Majdan

"Erotyczne fantazje, dreszcz pożądania, uzależnienie od randkowych aplikacji i wszystko to, co skrzętnie ukrywamy za drzwiami sypialni. Do tego samotność, która wraz z pandemią COVID-19 na dobre wkroczyła w nasze życie i obnażyła kruchość relacji międzyludzkich. Oto film, który nie boi się tematów tabu i pokazania seksu i miłości, jakimi są naprawdę. To historia nowoczesnych, przebojowych kobiet, która nikogo nie pozostawi obojętnym" - zapowiada produkcję dystrybutor Kino Świat.



