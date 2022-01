"Spider-Man: Bez drogi do domu": Film jest najbardziej kasową produkcją wszech czasów

"Spider-Man: Bez drogi do domu" okazał się hitem

Na koncie filmu Jona Wattsa na rynkach międzynarodowych jest już ponad miliard trzydzieści milionów dolarów zysku. W połączeniu z zyskami uzyskanymi w Ameryce Północnej, "Spider-Man: Bez drogi do domu" zarobił już miliard 740 milionów dolarów. To osiągnięcie tym bardziej imponujące nie tylko ze względu na trwającą pandemię COVID-19, ale też na fakt, że film nie był pokazywany na największym światowym rynku kinowym - w Chinach. Aktualnie "Spider-Man: Bez drogi do domu" zajmuje szóste miejsce listy najbardziej dochodowych filmów w historii.

Jak wymienia portal "The Hollywood Reporter", "Spider-Man: Bez drogi do domu" został najbardziej kasowym filmem superbohaterskim wszech czasów w dziewiętnastu krajach: Argentynie, Belgii, Chorwacji, Egipcie, Iraku, Izraelu, Jordanii, Kuwejcie, Libanie, Litwie, Meksyku, Mongolii, Omanie, Arabii Saudyjskiej, Serbii, Syrii, Turcji, Ukrainie oraz Wielkiej Brytanii.

Reklama

W miniony weekend w Ameryce Północnej na koncie nowych przygód Spider-Mana pojawiło się kolejne 11 milionów dolarów, co zapewniło filmowi Wattsa prowadzenie w box-office po raz szósty. Od momentu premiery "Spider-Man: Bez drogi do domu" tylko raz oddał prowadzenie w tamtejszym box-office na rzecz piątej części "Krzyku".

Tom Holland: Nie tylko Spider-Man 1 / 6 Tom Holland urodził się 1 czerwca 1996 roku w Kingston upon Thames. Debiutował na deskach londyńskiego West Endu drugoplanową rolą w przedstawieniu "Billy Elliot: The Musical" w czerwcu 2008 roku. Niecałe trzy miesiące później, to jemu powierzono rolę tytułową. W 2012 roku po raz pierwszy pojawił się przed kamerą przy okazji dramatu katastroficznego "Niemożliwe" J.A. Bayony, w którym zagrał syna pary małżeńskiej (Naomi Watts, Ewan McGregor), rozdzielonej przez tragiczne tsunami, mające miejsce pod koniec 2004 roku na Oceanie Indyjskim. Za kreację Lucasa zebrał bardzo dobre recenzje, otrzymał nagrodę National Board of Review w kategorii "przełomowa rola", a także nominacje do Saturna i Critics Choice Award za "najlepszą kreację młodego aktora lub aktorki". Źródło: Agencja FORUM Autor: Image Capital Pictures udostępnij

735 milionów dolarów zarobionych przez film Wattsa w Ameryce Północnej daje mu czwarte miejsce na liście najbardziej kasowych tam filmów wszech czasów. Do trzeciego "Avatara" brakuje mu 25 milionów dolarów, co wydaje się trudne do osiągnięcia, biorąc pod uwagę, że zyski trzeciego "Spider-Mana" z Tomem Hollandem w roli głównej spadają z tygodnia na tydzień. Tym razem zanotował on 17-proc. spadek w stosunku do poprzedniego weekendu. Analitycy rynku szacują jednak, że filmowi o Spider-Manie uda się ta sztuka.

Drugie miejsce północnoamerykańskiego box-office’u zajął w tym tygodniu "Krzyk", który na całym świecie zarobił już ponad 100 milionów dolarów. Trzeci jest animowany "Sing 2".

Zobacz też:

"Spider-Man: Bez drogi do domu": Into the Spider-Verse