Renata Gabryjelska jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz marketingu w Szkole Głównej Handlowej. W 1993 roku zdobyła tytuł I wicemiss Polonia.

Kinowym debiutem Gabryjelskiej, wówczas studentki prawa i modelki, był występ w filmie "Girl Guide" Juliusza Machulskiego . Na ekranie partnerował jej ówczesny wokalista grupy Piersi, dziś polityk - Paweł Kukiz.

W filmie występują aktorzy niezawodowi, ale obyci z publicznością.[...] Wykorzystaliśmy ich autentyczność, starając się zanadto nie przeszkadzać i nie zawiedliśmy się tłumaczył Machulski.

Zdjęcie "Girl Guide" (1995) / materiały prasowe

Nakręcona w rekordowo krótkim czasie osiemnastu dni z równie niskim budżetem, bezpretensjonalna komedia Juliusza Machulskiego, odniosła wielki sukces. Na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni zdobyła Złote Lwy, nagrodę publiczności i nagrodę Fundacji Kultury za debiut dla... Pawła Kukiza.

Głównym bohaterem "Girl Guide" jest wynajmujący mieszkanie w Warszawie młody góral, absolwent anglistyki Józek Galica (Kukiz). Kiedyś dał ogłoszenie do gazety, że w ciągu sześciu tygodni może nauczyć języka... Pewnego dnia, zachęcona prasowym anonsem, zgłasza się do niego Kinga (Gabryjelska), która chce błyskawicznie opanować angielski z miłości do Amerykanina Gary'ego Wise'a (Tomasz Tomaszewski). Godząc się na udzielenie lekcji ślicznej dziewczynie, w której się zakochuje, Józek wplątuje się w gangstersko-szpiegowską aferę o międzynarodowym zasięgu.

"Girl Guide": Paweł Kukiz aktorem 1 / 7 W poniedziałek, 8 lutego, mija dokładnie 20 lat od premiery filmu "Girl Guide". Nakręcona w rekordowo krótkim czasie osiemnastu dni za rekordowo małe pieniądze, bezpretensjonalna komedia Juliusza Machulskiego odniosła wielki sukces. Na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni zdobyła Złote Lwy, nagrodę publiczności i nagrodę Fundacji Kultury za debiut dla Pawła Kukiza Źródło: materiały prasowe udostępnij

Renata Gabryjelska: Angaż w serialu

Dwa lata po występie w "Girl Guide" Gabryjelska dołączyła do obsady telenoweli "Złotopolscy" , w której do 2005 roku wcielała się w postać Ewy.

Zdjęcie Renata Gabryjelska w serialu "Złotopolscy" / AKPA

Zaliczyła również epizod w serialu Jerzego Gruzy "Tygrysy Europy" (1999), na kinowym ekranie zobaczyliśmy ją jeszcze tylko raz w komedii "Rób swoje, ryzyko jest twoje" (2003).

Renatę Gabryjelską mogliśmy też oglądać w rozbieranych sesjach dla magazynu "Playboy". Aktorka odsłoniła swe wdzięki w 1999 i 2003 roku.



Zdjęcie Okładki magazynu Playboy z Renatą Gabryjelską / Playboy / materiały prasowe

Renata Gabryjelska: Zmiana perspektywy

Pożegnaniem Gabryjelskiej z aktorstwem był udział w serialu Ryszarda Bugajskiego "Tak czy nie?" (2003).

Zdjęcie Renata Gabryjelska na planie "Tak czy nie?" /Mikulski /AKPA



Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to świat kreował mnie, a nie ja świat. Uświadomiłam sobie, że życie na świeczniku bardzo dużo mi zabiera. Straciłam pierwszą miłość, bo oboje nie unieśliśmy ciężaru życia na oczach milionowej publiczności. Pisano, że jestem 'królową życia', miałam dużo pracy, mnóstwo znajomych, ale w tym świecie nie było miłości, za którą bardzo tęskniłam. Czystej, prawdziwej, czułej, bez stawiania warunków, z dala od fleszy. Czułam się zmęczona, nie na swoim miejscu. Miałam wrażenie, że tracę kontrolę nad własnym życiem, chciałam być bardziej sprawcza mówiła w rozmowie z magazynem "Viva".

Zdjęcie Renata Gabryjelska / Prończyk / AKPA

Zawsze marzyłam o robieniu filmów, a mój epizod aktorski uświadomił mi, że moje miejsce jest po drugiej strony kamery. Konsekwencją tej decyzji była Warszawska Szkoła Filmowa na wydziale reżyserii, a potem Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy na wydziale dokumentu i fabuły. podkreśliła kilka lat temu.



Od kilku lat Renata Gabryjelska z powodzeniem pracuje jako reżyser filmów dokumentalnych, fabularnych i reklamowych. Zadebiutowała etiudą "Janek" opowiadającą historię pucybuta z krakowskiego dworca (Nagroda w konkursie Polskich Etiud Filmowych na koszalińskim festiwalu Młodzi i Film). Ma też na reżyserskim koncie kolejne dokumenty: "Szkiełko" i "Łagodna". W 2017 ruszyła na wyprawę w Himalaje, z tej podróży zrealizowała ośmioodcinkowy serial "Moc dziewuch".

W 2019 zadebiutowała anglojęzycznym filmem fabularnym "Safe Inside", który zdobył m.in. nagrodę za najlepszy thriller na międzynarodowym festiwalu filmowym w San Diego.

Zdjęcie Renata Gabryjelska "Kino na Granicy" (2021) /Filip Radwański /AKPA





