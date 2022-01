Lady Gaga: "Interesuje mnie reżyseria"

"Interesuje mnie reżyseria, owszem, ale muszę odpowiednie umiejętności. Nie chciałabym mówić, że mogę być w czymś wielka, nie mając o tym czymś wystarczającej wiedzy" - mówi Lady Gaga , która przyznaje, że na planie swojego ostatniego filmu ( "Dom Gucci" ) podobało jej się przyglądanie procesowi powstawania produkcji.

"Robiłam już filmy krótkometrażowe do moich teledysków. Kocham je i cenię. Myślę, że opowiedzenie dłuższej historii wymaga autentyczności oraz wiedzy o kręceniu filmów. Jest to coś, czego bardzo chciałabym się nauczyć, tak jak uczyłam się aktorstwa" - dodaje gwiazda.

Reklama

"Porównałabym to wszystko do sytuacji sprzed lat, kiedy wielu ludzi pytało mnie, czy chciałabym zostać projektantką mody, bo tak bardzo kocham modę. Odpowiadałam, że tak, kocham modę, ale nie zajmuję się tym, co robią projektanci. Mam na myśli, że nie jestem reżyserką filmową, ale dopiero mogę nią być. Musiałabym jednak poświęcić temu znaczącą część mojego życia. Właśnie tak podchodzą do sprawy pełni pasji artyści" - kończy wokalistka i aktorka.

Nie wiadomo póki co, jaka będzie kolejna rola Lady Gagi. Jej nazwisko nie jest związane z żadnym konkretnym projektem, a ona sama czeka teraz na ceremonię rozdania Oscarów, która została zaplanowana na 27 marca tego roku. Wcześniej, 8 lutego, ogłoszenie oscarowych nominacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dom Gucci" [trailer] materiały prasowe

Wideo "Narodziny gwiazdy" [trailer]

Zobacz również:

Małgorzata Rozenek-Majdan: Lekcja aktorstwa

Premier Morawiecki o "Gierku": Nieprędko obejrzę ten film

Renata Gabryjelska: Seksbomba lat 90. porzuciła aktorstwo. Co robi dziś?

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .