"Wkręceni" w reżyserii Piotra Wereśniaka to opowieść o trójce przyjaciół ze Śląska. Franczesko ( Piotr Adamczyk ), Fikoł ( Bartosz Opania ) i Szyja ( Paweł Domagała ) znają się od lat, razem pracują i spędzają wolny czas. Kiedy tracą pracę w lokalnej fabryce, postanawiają spędzić szalony weekend w stolicy. Jednak prawdziwa przygoda ma się dopiero zacząć, gdy - podczas przymusowego postoju w urokliwych okolicach Zarzecza - trójka kumpli zostaje omyłkowo wzięta za niemieckich inwestorów...

Reklama

"Wkręceni": komedia pomyłek z gwiazdorską obsadą

Franek Szpak alias Franczesko (Piotr Adamczyk) to sympatyczny, uśmiechnięty - facet, który umie radzić sobie w życiu. Pracował już niemal w całej Europie i w każdym możliwym zawodzie. Ale w głębi serca szczęśliwy czuje się tylko w Polsce - gdzie może opiekować się matką i pragnie znaleźć prawdziwą miłość... W rodzinnym Podgórzu Śląskim Franczesko adoruje lokalną piękność: Martę ( Katarzyna Glinka ). Niestety, szybko odkrywa, że dziewczynie zależy tylko na pieniądzach. I razem z etatem w fabryce - oraz stałą pensją - traci również ukochaną... To właśnie Franek namawia kolegów na wypad do Warszawy. W trakcie szalonej podróży - w Zarzeczu - poznaje uroczą i wyzwoloną Maję ( Dominika Kluźniak ), córkę lokalnego prezydenta...

"Gram Franka Szpaka, pracownika śląskiej fabryki samochodów, zostałem zwolniony z pracy wraz ze swoimi kolegami. Postanowiliśmy to nieszczęście przekuć w jakąś przyjemność, dlatego szalejemy, wydając odprawę w Warszawie, a potem następuje już tak naprawdę komedia omyłek i pomyłek, ponieważ biorą nas za kogoś innego" - opowiadał o swojej roli Piotr Adamczyk.

"We 'Wkręconych' zabawność wynika przede wszystkim z kontekstu, co niewątpliwie jest zaletą tego filmu. Chociaż trzech głównych bohaterów, a zarazem przyjaciół - Fikoł, którego gram, Franczesko i Szyja, to zbieranina zupełnie różnych osobowości i charakterów. Każdy jest inny, każdy mówi swoim językiem i wywodzi się z innych kręgów kulturowych. Myślę, że Piotrek Wereśniak, który ich wymyślił, jest zdziwiony. Obsadził nas, konkretnych ludzi, a myśmy stworzyli postaci, być może trochę różne od tego, co sobie wyobrażał. Sporo dodaliśmy od siebie na planie, wyszliśmy poza scenariusz" - dodał Bartosz Opania.

"Wkręceni" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Komedię "Wkręceni" będzie można zobaczyć już w środę, 21 maja o godzinie 20:10 na antenie Polsatu.

Zobacz też: W latach 80. zachwycił wszystkich. Ponownie wcieli się w kultową postać