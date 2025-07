Stracił jedną z gwiazd swojego nowego filmu. Szybko znalazł zastępstwo

"The Odyssey". Na ten film Christophera Nolana czekają wszyscy

"The Odyssey" będzie adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowie o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka. Podczas podróży bohater staje twarzą w twarz z cyklopem Polifemem, syrenami, nimfą Kalipso i boginią czarownicą Kirke w zdradliwych oceanach, które oddzielają go od jego wyspiarskiego domu i żony Penelopy.

W obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Mia Goth i Samantha Morton.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w lutym 2025 roku. Ekipa filmowa odwiedziła między innymi Maroko, Grecję, Włochy, Szkocję i Los Angeles. Premiera "The Odyssey" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Budżet szacuje się na 250 milionów dolarów.

Niedawno do sieci wyciekła zapowiedź produkcji, która już wyświetlana jest w kinach.

"The Odyssey" traci jedną z gwiazd. Kto zastąpi aktora?

Od momentu ogłoszenia, kto zagra w adaptacji, obsada nowego filmu Christophera Nolana wzbudza wielkie emocje. Niestety na jaw wyszła informacja, że jeden z wcześniej wspomnianych aktorów nie wystąpi w filmie. Mowa o aktorze "Shōguna" i "Warfare" - Cosmo Jarvisie.

Artysta ma inne zobowiązania w tym czasie. Jarvis przygotowuje się do roli w pełnometrażowym filmie biograficznym. Do tej pory nie wiemy, kogo dokładnie miał zagrać Cosmo, ale to potwierdzone, że zastąpi go Logan Marshall-Green, gwiazda "Prometeusza", "Kontroli bezpieczeństwa" i "Życia na fali".

