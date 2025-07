Spotykają się na planie po 30 latach. Na ten film będą czekać miliony widzów

"Happy Hours": Holmes i Jackson razem na planie po 30 latach

Katie Holmes i Joshua Jackson rozpoczęli prace na planie filmowej trylogii. To pierwszy wspólny projekt aktorów od czasu zakończenia "Jeziora marzeń" - czyli po niemal 30 latach. Oboje zagrają główne role, a Holmes dodatkowo napisze scenariusz trzech filmów oraz je wyreżyseruje.

"Happy Hours" przedstawi historię dwójki bohaterów, którzy dawniej byli parą, a po latach spotykają się już jako dorośli. Widzowie będą obserwować ich zmagania z codziennymi problemami, próby znalezienia miłości oraz pogodzenia życia zawodowego z prywatnym. Komediodramat ma ukazać podróż postaci granych przez Holmes i Jacksona - to co ich łączy, co ich dzieli, ich nadzieje, porażki i straty.

W obsadzie filmu "Happy Hours" znaleźli się również Mary-Louise Parker, Constance Wu, Joe Tippett, John McGinty, Donald Webber Jr.

"Jestem wdzięczna za to, że mogę ponownie pracować na planie 'Happy Hours' z moimi wspaniałymi przyjaciółmi. Praca z Joshem po tylu latach jest świadectwem naszej przyjaźni. 'Happy Hpurs' to historia o miłości, w której będą brały udział osoby, które uwielbiam. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy zobaczą, co stworzyliśmy" - napisała Holmes na Instagramie.

Zdjęcie Joshua Jackson i Katie Holmes / MMVV/Backgrid/East News / East News

"Happy Hours": Jackson i Holmes przez lata

Joshua Jackson zaczynał jako dziecko od grania w reklamach telewizyjnych. Jego debiutem filmowym były "Zagubione serca" Michaela Bortmana. Wielu widzów pamięta go z serii filmów "Potężne kaczory". Jako Pacey w "Jeziorze marzeń" podbił serca nastolatek, a jego kariera nabrała tempa. Podobnie jak Michelle Williams odniósł niemały sukces na małym ekranie. Po występach w produkcjach "Sekta", "Szkoła uwodzenia" "Żądze i pieniądze", "Inescapable" przyszła główna rola w jednym z najlepszych seriali science fiction, czyli "Fringe: Na granicy światów". Krytykow zachwycił swoim występem w "The Affair" - wcielił się w postać Cole’a Lockharta. Oglądaliśmy go w "Małych ogniskach" oraz "Dr Death", a ostatnio w "Doctor Odyssey".

Katie Holmes na przestrzeni lat zagrała w takich produkcjach jak "Córka prezydenta", "Batman. Początek", "Jack i Jill", "Eli Stone", "Dawca pamięci", "Ray Donovan", "Ocean's 8", "Coda", "Poker Face".

