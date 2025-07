To ona może zagrać kultową postać. Wcześniej zachwyciła w uznanym serialu

Adria Arjona: to ona może być nową Wonder Woman

Mimo że gwiazda serialu "Andor" ma napięty grafik, to fani zobaczyliby ją w roli Wonder Woman. Aktorka jest jedną z faworytów widzów do zagrania bohaterki. Plotki i spekulacje o jej potencjalnym angażu przybrały na sile, kiedy Arjona zaczęła spotykać się z Jasonem Momoą (aktor wcieli się w rolę Lobo), a na Instagramie jej konto zaczął obserwować James Gunn, twórca nowego uniwersum DC i reżyser królującego obecnie w kinach "Supermana".

Wiosną br. aktorka odniosła się do plotek związanych z fanowskim "angażem" i odpowiedziała czy, wystąpi w nowej odsłonie o przygodach bohaterki.

W rozmowie z CinemaBlend stwierdziła: "Dał mi pierwszą filmową rolę... moją pierwszą rolę w filmie studyjnym. Wiele mu zawdzięczam (...), ale nie wiem".

Teraz plotki znowu przybrały na sile. Dlaczego?

Adria Arjona: plotki i spekulacje przybierają na sile

W podcaście The Box Office Podcast Umberto Gonzalez, jedna z najepiej poinformowaych osób w Hollywood, stwierdził, że Arjona jest z najmocniejszych kandydatek do roli Wonder Woman. Zasugerował, iż na jej korzyć przemawia kariera telewizyjna (podobnie jak w przypadku Mily Alcock, która wciela się w rolę Supergirl i Davida Corensweta, czyli Supermana) oraz znajomści w branży. I, oczywiście, związek z Momoą jak i fakt, że twórcy szukają nowych twarzy.

Inne spojrzenie na sprawę zaprezentował w podcaście Gonzaleza Jeremy Brewster. Sugeruje on, że przeszkodą w angażu Arjony mogą być kwestie finansowe i fakt, że studio może zdecydować się na mniej znaną osobę - cytuje jego wypowiedź serwis ComicBasics.

Na ten moment wszystkie te informacje to spekulacje i plotki. Na pewno już wkrótce będziemy mieć pewność.

