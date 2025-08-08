Setki tysięcy Polaków nie mogły się mylić. Ta historia poruszy każdego

"O psie, który jeździł koleją 2"

"O psie, który jeździł koleją 2" to kontynuacja niezwykle popularnego filmu z 2023 roku, który zaskarbił sobie serca blisko 750 tysięcy widzów w polskich kinach. Został również zwycięzcą plebiscytu "Diamentowe Lwiątka" - zorganizowanego z okazji 20-lecia sekcji Gdynia Dzieciom - odbywającego się w ramach 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i tym samym otrzymał tytuł "Najlepszego polskiego filmu dla dzieci i młodzieży", a prawa do jego dystrybucji zakupiły 64 kraje na całym świecie, włączając w to m.in. Niemcy, Włochy, Turcję oraz Amerykę Łacińską. Teraz w ekspresowym tempie zbliża się kolejny film o owczarku szwajcarskim imieniem Lampo, jego ukochanej ludzkiej rodzince oraz nieco zwariowanym dyrektorze stacji, który zrobi wszystko, aby wprowadzić jeszcze większe zamieszanie.

Po udanej operacji w USA Zuzia (Liliana Zajbert) wraz ze swoimi rodzicami (Mateusz Damięcki i Monika Pikuła) wraca do Polski. Na czas jej nieobecności Lampo, czyli znany w całym kraju jako PKPies ukochany czworonóg dziewczynki, zostaje oddany pod opiekę dyrektora stacji kolejowej (Adam Woronowicz). Uporządkowane życie mężczyzny, który zgodził się przyjąć pod swoje skrzydła owczarka szwajcarskiego, zamienia się w chaos wymieszany z bałaganem.

Mimo okazjonalnych psot, Lampo wciąż uwielbia jeździć pociągami. Pewnego dnia nie wraca jednak ze swoich wojaży o spodziewanym czasie, a ślad po nim urywa się i nie pomaga nawet nadajnik GPS przypięty do obroży. Spanikowany dyrektor postanawia przygarnąć ze schroniska psa tej samej rasy co Lampo, aby na jaw nie wyszło zniknięcie podopiecznego. Kiedy Zuzia przyjeżdża w rodzinne strony, od razu orientuje się, że obecny na stacji zwierzak to nie jej ukochany pies, a w dodatku to suczka i ma na imię Luna. Wspólnie ze swoim przyjacielem Antkiem i nową kudłatą kompanką udają się w pełną przygód podróż, aby rozwiązać zagadkę zniknięcia Lampo. W ślad za nimi rusza oczywiście spanikowany dyrektor.

"13 dni do wakacji"

Czy horror może zacząć się od piątkowej domówki? Nowy film Bartosza M. Kowalskiego "13 dni do wakacji" udowadnia, że tak - i to w sposób bezlitosny.

Film, inspirowany prawdziwymi historiami, powstał na podstawie scenariusza autorstwa Mirelli Zaradkiewicz, Thora Magnussona i samego reżysera. Opowiada o grupie nastolatków, których niewinna impreza staje się krwawym koszmarem - bez wyjścia, bez planu B, bez pomocy z zewnątrz. To brutalny thriller o pozornym bezpieczeństwie i przemocy, która czai się tuż za ścianą. "W '13 dniach...' technologia nie zabija, ale tworzy idealne warunki, żeby zło mogło działać bez przeszkód. I to jest przerażające - że sami zbudowaliśmy sobie tę klatkę" - mówi Bartosz M. Kowalski.

W głównych rolach w jego filmie wystąpili najzdolniejsi aktorzy młodego pokolenia: Katarzyna Gałązka, Antek Sztaba, Teodor Koziar, Julia Mika, Nicole Bogdanowicz, Hubert Łapacz, Borys Otawa, Olga Rayska i Bartek Deklewa. Wspomagają ich gwiazdy polskiego kina: Cezary Pazura czy Konrad Eleryk.

"Zakręcony piątek 2"

"Zakręcony piątek" z 2003 roku był uwspółcześnioną wersją kultowej komedii Disneya z 1977 roku z udziałem Barbary Harris i Jodie Foster. W główne role wcieliły się Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan, a fabuła skupiała się na doktor Tess Coleman i jej córce Annie, które nie do końca były się w stanie dogadać. Pewnego dnia, za sprawą magicznego działania chińskich ciasteczek z wróżbą, matka i córka zamieniają się ciałami, co prowadzi do niekontrolowanych wydarzeń.



Produkcja okazała się ogromnym sukcesem komercyjnym, ale na jej kontynuację musieliśmy czekać aż 22 lata. Teraz w końcu Colemanowie powracają do kin. Akcja "Zakręconego piątku 2" toczy się wiele lat po wydarzeniach z pierwszej części. Anna ma teraz własną córkę oraz przyszłą pasierbicę. Zmagając się z licznymi wyzwaniami, związanymi z połączeniem dwóch rodzin, Tess i Anna odkrywają, że nawet nieprawdopodobna historia potrafi się powtórzyć.

"Bird"

Andrea Arnold ("American Honey", "Fish Tank") powraca z pełną buntowniczej energii, pulsującą muzyką opowieścią o kruchej sile młodości. "Bird" , rozpięty pomiędzy charyzmą Barry’ego Keoghana ("Duchy Inisherin", "Saltburn"), melancholią, jaką do filmu wnosi Franz Rogowski ("Przejścia", "Disco Boy") i wolnym duchem debiutującej w kinie Nykiyi Adams, to popis reżyserskiej siły i odwagi jednej z najciekawszych reżyserek światowego kina. Produkcja, którą zachwyciła się publiczność ubiegłorocznego festiwalu w Cannes, to czuły portret dojrzewania w nieprzyjaznym świecie. Bohaterom filmu Arnold, niezmordowanie poszukującym bliskości, bezpieczeństwa i miłości, kibicuje muzyka, za którą odpowiada kultowy brytyjski producent Burial.

12-letnia Bailey (Adams) mieszka z wytatuowanym od stóp do głów ojcem, Bugiem (Keoghan), i starszym bratem Hunterem w małym mieście na wschodzie Anglii. Mimo ciepłych uczuć i dobrych chęci niedojrzały Bug więcej czasu poświęca nowej partnerce i szukaniu pomysłów na zarabianie pieniędzy, niż swojej wrażliwej córce. Pozostawiona sama sobie, niezrozumiana przez otoczenie nastolatka zaprzyjaźnia się z nieznajomym, tytułowym Birdem (Rogowski). Ich letnia włóczęga w poszukiwaniu śladów przeszłości pozwoli Bailey rozwinąć skrzydła i uwierzyć w siebie.

"Zniknięcia"

"Zniknięcia" to najnowszy film Zacha Creggera, twórcy "Barbarzyńców". Opowiada on o dziwnym wydarzeniu, które dotyka mieszkańców amerykańskiego miasteczka. Pewnej nocy znikają niemal wszystkie dzieci chodzące do jednej klasy. Zrozpaczeni rodzice chcą wiedzieć, co spotkało ich pociechy. Podejrzenie pada na Justine, wychowawczynię klasy.

Cregger rozpoczął pracę nad "Zniknięciami" zaraz po zejściu z planu "Barbarzyńców". Jego główną inspiracją była "Magnolia" Paula Thomasa Andersona. Początkowo główne role mieli zagrać Pedro Pascal i Renate Reinsve. Jednak z powodu strajku aktorów w 2023 roku zdjęcia się opóźniły i ostatecznie zastąpili ich Josh Brolin i Julia Garner.

