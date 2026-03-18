"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Co wiemy o filmie?

Zdjęcia do filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" rozpoczęły się 1 sierpnia 2025 roku w Glasgow w Szkocji. Za kamerą stanął Destin Daniel Cretton, który współpracował z Marvellem wcześniej za sprawą "Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni" z 2021 roku.

W rolę tytułową, podobnie jak w poprzednich trzech filmach cyklu ("Homecoming", "Daleko od domu", "Bez drogi do domu"), wcielił się Tom Holland.

Zendaya i Jacob Batalon powrócili jako Michelle "MJ" Jones-Watson, ukochana bohatera, i Ned Leeds, jego najlepszy przyjaciel. Do roli Bruce'a Bannera/Hulka ponownie zatrudniono Marka Ruffalo.

Jon Bernthal, który zagrał Franka Castle'a/Punishera w serialowych produkcjach Marvela, po raz pierwszy wcielił się w tę rolę na dużym ekranie. Jednego z najważniejszych komiksowych przeciwników Spider-Mana - MacDonalda "Maca" Gargana/Skorpiona zagrał Michael Mando (serial "Zadzwoń do Saula"), który pojawił się już w "Homecoming".

Z kolei Liza Colón-Zayas (serial "The Bear") oraz Sadie Sink (serial "Stranger Things") wcieliły się w zupełnie nowe postaci.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień": Tak wiele sekretów

Co ciekawe, ta ostatnia dowiedziała się o zaproszeniu do nowej odsłony "Spider-Mana", gdy była jeszcze na planie piątego sezonu "Stranger Things" i jak przyznała w rozmowie z "The Hollywood Reporter", była kompletnie zaskoczona i całkowicie podekscytowana.

"Spider-Man zawsze był moim ulubieńcem. Uwielbiam Spider-Mana, a szczególnie wersję Toma [Hollanda - przyp. red.]" - wyznała.

"Nie mogę się doczekać, żeby o tym więcej opowiedzieć. Jest tak wiele rzeczy, którymi chciałabym się podzielić. Dlatego czuję, że dotrzymywanie sekretów ze 'Stranger Things' jest dość łatwe, bo mam tak wiele sekretów 'Spider-Mana', które skrywam i które wydają się jeszcze bardziej tajemnicze" - dodała gwiazda.

Przypomnijmy, że w finale poprzedniej części cyklu cały świat zapomniał o prawdziwej tożsamości Spider-Mana. Pomógł mu w tym Doktor Strange. W efekcie bohater został całkowicie osamotniony w swojej misji.

"Musimy pogodzić się z faktem, że postanowił zrezygnować z bycia Peterem Parkerem i skupić się na byciu Spider-Manem, ponieważ bycie Peterem Parkerem było zbyt trudne. Właśnie o tym jest ten film" - powiedziała producentka Amy Pascal w wywiadzie dla Deadline.