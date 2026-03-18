Mastercard OFF CAMERA: święto kina niezależnego

Mastercard OFF CAMERA od lat udowadnia, że kino niezależne ma w Polsce ogromną siłę. Festiwal, odbywający się w krakowskich kinach studyjnych i unikalnych przestrzeniach miejskich, prezentuje filmy odważne, autorskie i wymykające się schematom. To tutaj historie ukryte w mroku zyskują głos, a twórcy z całego świata spotykają się z publicznością szukającą w sztuce czegoś więcej niż tylko rozrywki.

Mastercard OFF CAMERA: Patrycja Wanat rzeczniczką prasową Festiwalu

Patrycja Wanat to dziennikarka, miłośniczka kina i pasjonatka kulinariów. Obecnie pracuje przy polskiej stronie międzynarodowej telewizji ARTE oraz współpracuje z Radiem TOK FM, gdzie prowadzi nagrodzony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej Magazyn Filmowy "Do zobaczenia" oraz audycję "Wiesz, co jesz". Jej teksty publikowane były m.in. w "Wysokich Obcasach", "Dużym Formacie" i OKO.press.

Swoje bogate doświadczenie filmowe budowała, relacjonując Festiwal Filmowy w Cannes dla Canal+ oraz prowadząc korespondencję z Francji dla "Dzień Dobry TVN". Od lat jest silnie związana z sektorem kultury i praw człowieka - współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, festiwalem WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie oraz Letnią Akademią Filmową w Zwierzyńcu.

Mastercard OFF CAMERA: "ostatnia nastka"

Nadchodząca, 19. edycja Mastercard OFF CAMERA, to dla Festiwalu czas szczególny - wiek "ostatniej nastki". To moment wieńczący etap dojrzewania: czas, który pozwala na artystyczną brawurę i poszukiwania, ale jednocześnie wymaga już dojrzałości oraz odpowiedzialności za prezentowaną sztukę.

Praca przy 19. edycji Mastercard OFF CAMERA to fascynujące wyzwanie. Jesteśmy w wieku, w którym wciąż mamy w sobie młodzieńczą ciekawość i gotowość na eksperyment, ale czujemy już wagę własnej historii i oczekiwań widzów - mówi Patrycja Wanat. - Ta dualność idealnie współgra z tegoroczną koncepcją wizualną Festiwalu, która czerpie inspirację z zorzy - zjawiska zmiennego i nieoczywistego. To dla mnie piękna metafora samego kina, które rodzi się w ciemności, by nagle rozświetlić rzeczywistość pełnią barw. Wierzę, że Festiwal, który wspólnie budujemy, jest właśnie tym światłem, którego szczególnie teraz tak bardzo potrzebujemy.

