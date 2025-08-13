"Pitch Perfect 3": kolejna część kultowej serii

"Pitch Perfect 3" w reżyserii Trish Sie to kolejna odsłona kultowej serii o grupie The Barden Bellas. Bohaterki filmu ukończyły studia i każda z nich wyruszyła w swoją stronę stawić czoła wyzwaniom jakie niesie ze sobą dorosłe życie. Jednak okazuje się, że niełatwo znaleźć dobrą pracę jeśli posiada się talent muzyczny. Dziewczyny decydują się więc na ponowne połączenie sił. Zgłaszają się do programu rozrywkowego USO. Jeśli wygrają, wystąpią dla amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Europie.

Na ekranie ponownie oglądamy Annę Kendrick, Rebel Wilson oraz Hailee Steinfeld w rolach głównych. Aktorki te zyskały ogólnoświatową sławę i dzisiaj są gorącymi nazwiskami w Hollywood. Partnerują im Brittany Snow, Anna Camp, Hana Mae Lee, Alexis Knapp, a także John Lithgow. Budżet filmu wynosił około 45 mln dolarów, a przychód globalny około 185 mln.

"Pitch Perfect 3" w telewizji. Kiedy i o której emisja?

Film "Pitch Perfect 3" zostanie dzisiaj, 13 sierpnia, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.20.