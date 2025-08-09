Anna Kendrick zaczęła występować już jako dziesięcioletnia dziewczynka i regularnie jeździła z rodzicami na castingi do Nowego Jorku. Od najmłodszych lat przejawiała zainteresowanie śpiewem i aktorstwem. W 1998 roku zadebiutowała na Broadwayu w musicalu "High Society" w roli młodej Dinah - występ ten przyniósł jej nominację do nagrody Tony (była drugą najmłodszą osobą w historii nominowaną do tego prestiżowego wyróżnienia). Jej ekranowym debiutem była muzyczna komedia "Letni obóz" (2003), jednak uwagę zwróciła dopiero cztery lata później w niezależnym komediodramacie "Rocket Science".

Reklama

Anna Kendrick: zyskała popularność dzięki roli w "Zmierzchu"

W 2008 roku Kendrick dołączyła do obsady kinowej sagi "Zmierzch". Oglądaliśmy ją w czterech filmach serii jako Jessikę Stanley, przyjaciółkę głównej bohaterki. Zabrakło jej jednak w pożegnalnym obrazie "Saga 'Zmierzch'. Przed świtem. Część 2". Występ w popularnej serii o wampirach sprawił, że zyskała wielu fanów.

"To trochę dziwne uczucie. Ta seria na dobre wpisała się już przecież w moje życie. To tak, jakby ktoś zamknął twoją ulubioną restaurację. Ale nie rozpaczam z tego powodu. Po prostu od czasu do czasu muszę przypominać sobie, że to już rozdział zamknięty" - mówiła Kendrick w jednym z wywiadów.

Okazuje się, że praca na planie słynnej produkcji nie należała do najłatwiejszych. W rozmowie z magazynem "Vanity Fair" aktorka zdradziła, że czas spędzony na planie był "koszmarem", a doświadczenie to może określić mianem "traumatycznego". Choć udział w kinowym hicie był dla niej wtedy ogromnym wyróżnieniem, radość z angażu nie trwała długo.

"Pierwszy film nakręciliśmy w Portland w stanie Oregon. Tym, co szczególnie utkwiło mi w pamięci, była okropna deszczowa pogoda. Miałam cały czas przemoczone buty, byłam zmarznięta i wyczerpana. Myślałam wtedy: 'To grupa naprawdę świetnych ludzi, z którymi na pewno bym się zaprzyjaźniła w innych okolicznościach'" - wyznała gwiazda.



"W tej sytuacji było coś podobnego do wspólnego przeżycia jakiejś traumy. Jakbyśmy byli zakładnikami, dzięki czemu jesteśmy związani na całe życie" - dodała.

Anna Kendrick: nominacja do Oscara i kolejne sukcesy

Największym sukcesem w dotychczasowej karierze Anny Kendrick pozostaje rola w korporacyjnej nowicjuszki filmie "W chmurach". Kendrick otrzymała za ten występ nominację m.in. do Oscara, Złotego Globu, nagrody Gildii Aktorów czy BAFTA.

"Najbardziej zachwycające jest w niej to, że faktycznie jest taka, jak o niej mówią. Ma zarówno talent komediowy, jak i dramatyczny. Fajnie się przebywa w jej towarzystwie: mówi szybko i zdecydowanie, jest świadoma własnej wartości... Po prostu równa z niej dziewczyna!" - mówił Jason Reitman, reżyser "W chmurach".

"Po 'W chmurach' bardzo zależało mi na tym, żeby nie popełnić błędu przy wyborze kolejnego projektu. Na początku niemal każdy scenariusz wzbudzał moje wątpliwości, [...] aż wreszcie powiedziałam sobie: 'Chcę pracować, bo kocham to, co robię. Czy to nie o to chodzi? Chcę po prostu być na planie i kropka!' - przyznała Kendrick.

W kolejnych latach oglądaliśmy ją m.in. w komiksowym "Scott Pilgrim kontra świat" (2010), dramacie Roberta Redforda "Reguła milczenia" (2012) oraz komediowym thrillerze "Głosy" (2014). Wielkim sukcesem okazał się opowiadający o szkolnej grupie wokalnej The Barden Bellas "Pitch Perfect" (2012), w którym Kendrick zagrała główną rolę i oczarowała świat muzycznym talentem. W 2015 roku aktorka powróciła na ekrany w sequelu, dwa lata później na ekrany kin trafiła ostatnia część trylogii. Singel "Cups", który podchodzi z pierwszej części "Pitch Perfect", okazał się wielkim hitem; klip do tej piosenki zanotował ponad 160 mln wyświetleń.

W 2012 roku gwiazda zachwyciła także w policyjnym filmie "Bogowie ulicy". Aktorka wystąpiła u boku m.in. Jake'a Gyllenhaala i Davida Harboura. Jak przyznawał po premierze reżyser produkcji, David Ayer, dodała thrillerowi wiele uroku:

"Anna jest genialna - intrygująca i pełna energii w każdym ujęciu. Prezentuje lekkie, prawie komediowe nastawienie, jest uosobieniem uroku. W filmie jest wiele bardzo mocnych, mrocznych elementów, więc trzeba wykorzystać każdą szansę na pokazanie odrobiny serca i delikatności".



W kolejnych latach widzowie i krytycy dobrze przyjęli jej rolę w komedii kryminalnej "Głosy" (2014) z Ryanem Reynoldsem. W 2016 roku natomiast wystąpiła w dwóch kasowych hitach: komedii "Randka na weselu" u boku Zaca Efrona i "Księgowym" z Benem Affleckiem.

Anna Kendrick: nie osiada na laurach. Ma już za sobą debiut reżyserski

Choć aktorstwo wciąż jest jej największą pasją, w 2023 roku zdecydowała się na debiut w roli reżyserki. Oparta na prawdziwej historii "Randka w ciemno" to intrygujący thriller, który został ciepło przyjęty przez krytyków. Główną bohaterką jest młoda aktorka Cheryl (Kendrick), która chce rozkręcić swoją karierę. Niestety, jedyną propozycją dla niej jest udział w programie randkowym "The Dating Game". Z braku innych możliwości decyduje się wziąć w nim udział. Jednym z trzech uczestników programu jest przystojny Rodney Alcala (Daniel Zovatto), którego ujmujący sposób bycia i inteligentne odpowiedzi bardzo podobają się Cheryl. Dziewczyna jednak nie wie, że atrakcyjny i pozornie łagodny mężczyzna jest złą osobą z obsesją na punkcie młodych i naiwnych kobiet.

"Chociaż prawdziwa historia dotyczy najskrajniejszych aktów przemocy wobec kobiet, to celem naszego filmu było tak naprawdę przypomnienie o tych wszystkich małych sposobach, w jakie na co dzień krzywdzimy kobiety i jakiekolwiek grupy marginalizowane" - mówiła Kendrick w rozmowie z Interią.

Zdjęcie Anna Kendrick w filmie "Kolejna zwyczajna przysługa" / Amazon Prime / materiały prasowe

W 2025 roku aktorka wróciła do roli Stephanie Smothers w kontynuacji "Zwyczajnej przysługi". Za kamerą nowej komedii kryminalnej ponownie stanął Paul Feig, a scenariusz przygotowała Jessica Sharzer i Laeta Kalogridis. U boku Kendrick znów możemy zobaczyć Blake Lively, która wcielała się w postać Emily Nelson. Film jest dostępny na platformie Prime Video.

Zobacz też:

Wbijają w fotel i bawią do łez. Emocjonujące hity na Prime Video

