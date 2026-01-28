Ryan Reynolds przyjedzie do Krakowa? Jego klub rozegra mecz

Ryan Reynolds w tym roku odwiedzi nasz kraj? Wiele na to wskazuje. Podczas konferencji prasowej przekazano, że w lipcu Wisła Kraków rozegra mecz towarzyski z Wrexham A.F.C., klubem, którego współwłaścicielem jest hollywoodzki gwiazdor.

W lipcu tego roku Wisła Kraków rozegra towarzyski mecz z Wrexham A.F.C. z okazji jubileuszu 120-lecia klubu. Informację tę przekazał prezes Jarosław Królewski podczas konferencji prasowej. Jubileuszowy mecz będzie świętem piłkarskiej historii i wartości, które łączą oba zespoły. Warto dodać, że Peter Moore, współwłaściciel Wisły Kraków, jest także doradcą zarządu Wrexham.

Wrexham A.F.C. to jeden z najstarszych klubów piłkarskich na świecie. Został założony w 1864 roku, a obecnie rywalizuje w EFL Championship, czyli drugiej klasie rozgrywkowej w Anglii.

    Ryan Reynolds wraz z Robem McElhenney kupili Wrexham A.F.C. w 2020 roku za ok. 2 mln funtów, kiedy klub występował na piątym poziomie rozgrywek angielskich. Dziś jego wartość rynkowa szacowana jest na około 100 mln funtów. Pod wodzą Reynoldsa i McElhenneya klub zanotował trzy kolejne awanse ligowe. Zakup klubu został udokumentowany w popularnej serii dokumentalnej "Welcome to Wrexham".

