Sukces goni sukces. Są najbardziej dochodowym filmowym małżeństwem świata?

"Deadpool i Wolverine": Bije kolejne rekordy!

26 lipca 2024 roku na wielkich ekranach zadebiutowała trzecia odsłona przebojowej historii z Deadpoolem w roli głównej. "Deadpool i Wolverine" to kontynuacja dwóch poprzednich części z lat 2016 i 2018. Produkcje są częścią serii filmowej "X-Men" i wchodzą w skład V Fazy Marvela.

W najnowszej części wyreżyserowanej przez Shawna Levy Wolverine łączy siły z pyskatym Deadpoolem, by pokonać wspólnego wroga. W głównych rolach ponownie widzimy dobrze rozpoznawalnych gwiazdorów Hollywood: Ryan Redynolds jako Deadpool oraz Hugh Jackman jako Wolverine.

W sobotę najnowszy film Marvel Studios przekroczył kolejny próg kasowy. Produkcja zarobiła już ponad miliard dolarów. To trzydziesty pierwszy film studia Disney i jedenasty film Marvela, któremu się to udało. Łącznie "Deadpool i Wolverine" zarobił już ponad 494 milionów w Stanach oraz ponad 535 milionów na rynku międzynarodowym. Film za niedługo może sięgnąć po tytuł najbardziej dochodowej produkcji z kategorią R na świecie, zastępując na tym miejscu "Jokera" z 2019 roku.

Ryan Reynolds i Blake Lively: W ich małżeństwie sukces goni sukces

Zdominowanie krajowego box office jako małżeństwo nie jest prostym zadaniem, jednak im się to udało. Ryan Reynolds prywatnie związany jest z Blake Lively, również aktorką, której dramat romantyczny "It End With Us" wszedł do polskich kin 8 sierpnia 2024 roku.

Produkcja jest ekranizacją bestsellerowej powieści Colleen Hoover. Lively zagrała w niej główną rolę. Zarobki, które osiągnął film, pobiły wszelkie oczekiwania twórców. W Stanach film zarobił już 50 milionów, a międzynarodowo zgarnął dodatkowe 30, co daje mu zaszczytne drugie miejsce w box office.

Do sukcesu kasowego obu projektów na pewno przyczynił się fakt, że Blake Lively i Ryan Reynolds jako małżeństwo z dwunastoletnim stażem, wspólnie promowali obie produkcje. Zagraniczne media zaczęły rozpisywać się o powtórce zeszłorocznego sukcesu "Barbenheimera".

Podobna sytuacja, gdzie para skutecznie wzajemnie napędzała promocję swoich premier, miała miejsce 34 lata temu! W 1990 roku Bruce Willis kasowo triumfował z drugą odsłoną "Szklanej pułapki", a tuż za nim, na drugim miejscu zestawienia, znalazła się Demi Moore z kultowym "Uwierz w ducha". Aktorzy byli wtedy małżeństwem.

Finalnie film Moore otrzymał dwa Oscary i stał się drugim najbardziej dochodowym filmem w krajowym box office w 1990 roku z wynikiem 217,6 milionów dolarów. "Szklana pułapka 2" znalazła się na 8. miejscu z dochodem 117,5 milionów dolarów.

Co jeszcze znalazło się w box office USA?

Na trzecim miejscu weekendowego box office w USA znalazło się "Twisters", które zarobiło trochę ponad 15 milionów, osiągając łącznie 222 milionów dolarów w USA i 310 milionów dolarów na świecie. Na czwartym miejscu uplasował się "Borderlands", który w pierwszy weekend zarobił jedynie 8,8 miliona dolarów, co przy budżecie 110-120 milionów jest zdecydowaną porażką.

